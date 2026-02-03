美聯邦參議院軍委會主席已感不耐 許淑華：藍白別再卡軍購特別條例

美國聯邦參議院軍事委員會主席羅傑·維克（Roger Wicker）近期對台灣軍購與國防預算案多次表達強硬立場。（示意圖／黃耀徵攝）

台北市議員許淑華今（3）日表示，美國聯邦參議院要員公開發文對台灣在野黨大幅度刪減國防預算感到遺憾，這是非常罕見的行徑，已經是攸關台海安全的重大警訊，呼籲立法院在野黨不要再擋國防軍購相關的特別條例，立法對全體台灣人民安全負責。

台北市議員許淑華（圖）呼籲在野黨正視來自美方對軍購條例卡關的國際警訊。（圖／CTWANT攝影組）

美國聯邦參議院軍事委員會主席羅傑．維克（Roger Wicker）近期對台灣全名為《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》的國防軍購特別條例遲未通過感到不耐並多次公開表達強硬立場，他直斥台灣立法院讓美方「深感失望」，並直指這將損害台灣的防禦能力。

美國在臺協會（AIT）要求台灣該和其他東亞民主盟友一樣充實自我防衛。圖為美國在台協會台北辦事處。（圖／方萬民攝）

也由於美方高層直接點名，執政的民進黨以此為說帖，強調爭取國際支持好重要，國民黨、民眾黨兩大在野陣營則對如何平衡「監督預算」與「維繫台美信賴」關係與執政黨甚至美方陷入角力。

美國在臺協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）日前也強調，美方已經在日本、菲律賓甚或澳洲等地部署最先進的美國戰力，這些國家也在提升自身的防衛作為，呼籲台灣當局別「脫隊」了。

許淑華對此回顧，過去美國政府也曾對軍購案件表達立場，但極少高層人物會直接點名批評台灣特定政黨的政治行為抨擊，如今卻公開表態，直斥「台灣在野黨若削減國防預算，可能會危及關鍵武器採購」，這就是明確對藍白兩黨的所作所為提出巨大警訊。她強調，行政院提出量體約新台幣1.25兆的國防軍購特別條例，本意就是因應外部威脅並補足台灣亟需要的防衛能量，這樣才能維繫最基本的民主自由。

許淑華重申，當國際民主夥伴都在為維持和平穩定而努力時，若台灣反倒在國會內部削弱國防動能，反差之下只會讓支持台灣的盟友更加困惑，若盟友因而收手，我方將愈發陷入困境。她呼籲，藍白兩黨該請正視國際警訊，回到務實審議的軌道，讓國防特別條例盡快完成立法，對全體人民安全負責。

