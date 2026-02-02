美聯邦參議院軍委會主席評台在野黨審國防預算 國民黨團：建設性態度 維護台海和平

針對近日美國聯邦參議院軍事委員會主席公開評論台灣在野黨對國防預算案的程序與方向一事，國民黨立法院黨團書記長林沛祥重申黨團立場如下：

一、關於預算審查程序與內容

林沛祥指出，媒體報導「在野黨大幅刪減國防預算」，事實上「115年度中央政府總預算案」及行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，均擱置於程序委員會，且民眾黨團版「軍購條例」，雖於日前付委，未進行任何審查，並無最終定案，何來「刪減」之說。任何外界將立法院尚未開始全面審查之預算程序解讀為「已刪除」或「大幅減項」，均屬誤會或過度解讀。我方對此錯誤表述表示關切與澄清。

二、關於國會議員與法律義務

林沛祥強調，立法委員依法行使預算審查權，依法不可任意違法行使職權。審查任何政府提出之總預算，包括國防相關支出，皆應在國會法制框架內，秉持程序正義與法治精神進行。國會議員本人不應、也不會在執行職責時違反相關法律規範。對於任何含沙射影或暗示違法審查總預算的言論，我方予以高度重視並保留後續法律及政治回應之權利。

三、關於國防與盟友關係

林沛祥表示，我方一貫堅定支持強化國家防衛能力，並將持續支持中央政府在合法合憲框架下充實國防力量的努力。同時，我方高度重視與國際盟友之軍事合作與信任關係，並期待盟友履約交付相關裝備與支援，以實質提升我國防衛能力。

四、對於外界誤解與訊息溝通

林沛祥重申，從目前交流情況觀察，美國部分盟友或政要之言論可能基於對台灣立法院程序與政治運作的不完整認知而產生誤解。對於美方盟友因此發表評論，而未準確掌握台灣國內審議程序的事實，造成不必要的誤會與外界錯誤印象，我方深表遺憾，並期盼未來能有更充分、直接與正確的溝通管道，以避免類似誤解擴大。

我方將持續以建設性態度，正視國防議題及與友邦間的互信合作，共同維護區域安全與台海穩定。