美聯邦參院通過2026國防授權法 將撥款10億美元助台

美國聯邦參議院17日以壓倒性票數，通過2026年度國防授權法案，將送交白宮給美國總統川普簽署生效。（葉柏毅報導）

綜合外電報導，美國2026年度的國防授權法，是聯邦參眾兩院各自通過版本的折衷版，授權創紀錄的9010億美元年度軍事支出，為軍人加薪4%，同時授權改革軍事裝備採購制度，並且納入多項措施，以提升美國與主要對手，也就是中國及俄羅斯競爭的實力。

儘管執政共和黨在參眾兩院，都握有多數席次，不過今年的國防授權法，仍出現與美國總統川普立場分歧的內容，納入多項旨在加強歐洲安全的條款，與川普本月稍早公布，外界普遍解讀為對俄羅斯較為友善的「國家安全戰略」，形成明顯對比。

據先前新聞報導，2026年版的國防授權法，將撥款10億美元，資助「台灣安全合作倡議」，授權提供資金，支持美軍持續為台灣進行軍事訓練，並要求美國國防部與台灣建立聯合計畫，部署無人機系統、反無人機系統，以及海巡合作，不過參議院版本通過要求美國國防部邀請台灣海軍參加環太軍演，但是在眾議院版本中刪除了這段文字。