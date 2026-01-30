美聯邦政府停擺危機暫緩！美參院兩黨達成協議「仍可能短暫關門」
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）今天對聯邦參議院共和、民主兩黨協商達成的支出協議表示支持，這項協議可避免政府關門；同時國會議員將繼續協商限制移民執法人員行動的措施，不過，川普坦言政府關門仍可能發生，他向媒體表示：「這有可能發生。我不知道。」
路透社報導指出，美國國會必須在明天午夜前通過這項撥款案，才能確保五角大廈與衛生及公共服務部等機構的運作不致中斷，目前還不清楚聯邦眾議院是否將同意這項協議或何時將進行表決。聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）今天稍早指出，要讓正在休假的議員在2月2日復會前趕回華府恐有難度。這意味著部分聯邦政府機關本週末可能短暫關閉。
川普在社群媒體發文寫道：「希望共和黨與民主黨都能投下現在極其需要的跨黨派『贊成』票。」這項協議將針對激進移民執法手段的辯論與整體預算案分開處理。上週末，移民執法人員在明尼阿波利斯市（Minneapolis）開槍擊斃第2名美國公民，引發參議院民主黨人不滿，曾揚言將阻擋撥款案，藉此迫使川普約束監督聯邦移民執法行動的國土安全部。
根據協議內容，國土安全部預算將自整體預算案中剔除，讓國會得以迅速通過整體撥款法案，並避免1月31日發生政府局部停擺。國土安全部的經費將延長兩週，讓協商人員有時間就移民執法手段達成協議。參議院民主黨人要求對聯邦移民執法人員實施新的限制，包括終止流動巡邏、禁止戴面罩以及強制配戴隨身攝影機。
更多Newtalk新聞報導
美伊衝突情緒升溫！外媒彙整伊朗反擊手段 若出「這招」恐衝擊全球經濟
聯邦政府又將面臨停擺 白宮、參議院領導人加緊談判腳步
其他人也在看
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 260則留言
賴清德勸進選黨團總召？蔡其昌談對決柯建銘：總統希望我在立法院多幫忙
民進黨立法院黨團即將進行幹部改選，現任總召柯建銘爭取連任，而新潮流出身的民進黨立委蔡其昌昨（29）日也宣布投入總召選舉，被問到總統賴清德是勸進一說，蔡其昌表示沒有勸進，賴清德是希望在立法院能多多幫忙。對於外界解讀為「賴系」與「非賴系」對決，他則否認此說法，並強調跟柯總召感情不錯，政黨政治往下走，這是必然的過程。媒體詢問是否受到總統勸進參選，蔡其昌表示，「沒有......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 14則留言
警也心疼！被房東趕出門 夫妻帶1歲嬰公園搭帳過3天｜#鏡新聞
最近冷氣團接力報到，員警23日接獲報案台中大安區的一處公園，有民眾搭帳棚在公園內過夜，原來因為一家三口被房東趕出來房屋，只好在公園內居住，待了3天時間。後續在警方協助下，台中社會局已經派人介入協助安置。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 57則留言
陳菊請辭監察院長獲准 外甥立委、子弟兵曝花媽心境
總統府28日發布總統令，監察院長陳菊請辭獲准，自2月1日生效。總統府發言人郭雅慧表示，陳菊先前因中風住院即提出辭呈，總統勸請以健康為重，惟陳菊近期再度請辭，總統予以同意，並委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 21則留言
真想推他選台北市？ 賴清德盛讚卓榮泰還要黨內多宣傳
民進黨主席賴清德今（28）日在中執會上，特別要求黨公職多多宣傳行政院長卓榮泰「會做事內閣」的好政績，此舉引發外界聯想。先前新潮流前立委段宜康曾賣關子表示，台北市長候選人「可能現在有更重要的任務必須要完成」，如今賴清德在會中大力讚揚卓榮泰內閣表現，耐人尋味。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 13則留言
綠營台北市長誰出戰？戴錫欽點名1人：最具威脅
政治中心／張予柔報導面對年底九合一選舉，民進黨台北市長人選至今尚未拍板定案，黨內討論聲浪持續升溫。對此，國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽日前接受媒體人黃暐瀚專訪時直言，近期被外界點名的台北101董事長賈永婕「不可能參選市長」，若民進黨真要對現任市長蔣萬安構成實質威脅，「這1人」將會是藍營必須高度戒備的對手。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
白批賴總統「挾洋以自重」 鍾佳濱重砲回擊：義和團說法、國台辦思維
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導美國、南韓日前談妥對等關稅為15%，孰料卻因南韓國會遲遲未通過該貿易協議，讓美國總統川普（Donald Trump）不滿，直接把關稅調高至25%。總統賴清德近期接受《民視》政論節目《台灣最前線》專訪時喊話，在野黨佔多數的國會，能支持台美關稅15%且不疊加的談判成果，不要採取焦土政策，卻遭民眾黨團批評稱「挾洋以自重」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（28）日反酸，這好像是義和團的說法，很奇怪，如果此言論見於中國國台辦的新聞稿，民進黨還不會懷疑。民視 ・ 1 天前 ・ 3則留言
藍營內鬨！遭控出賣黃呂錦茹 賴苡任喊冤：將向紀律委員會完整說明
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導平面媒體報導，國民黨台北市第一選區（士林、北投）議員擬參選人賴苡任遭全國黨代表、士林區義信里長許立丕指控，稱他涉嫌傷害黨譽、出賣同黨議員張斯綱，讓台北市黨部前主委黃呂錦茹被羈押，因此今（28）日在中常會提案，建請考紀會開除黨籍。對此，賴苡任回應，選舉從來不是一條容易的路，面對質疑，他選擇坦然以對、如實說明，並強調「君子坦蕩蕩」，自己有完整的證人、證據可以證明自己清白，未來也會向紀律委員會一五一十完整說明。今日下午3時30分，賴苡任在士林區前港公園接受媒體聯訪，回應許立丕的指控。賴苡任指出，關於選區內非常資深的里長、黨內資深前輩許立丕，實名對自己做出的多項指控，他早在去（2025）年11月12日，尚未宣布參選之前，基於對黨內前輩與地方里長的尊重，主動前往拜會。他回顧，雙方當時聊超過1個小時，氣氛愉快融洽，針對地方治理、公共事務交換意見，許立丕當時也拍拍自己，說國民黨需要年輕人出來，也非常鼓勵他出來選市議員；而許立丕不只有選過里長，也選過本選區的市議員，「我有跟他講，因為過去他優秀的表現，所以想像他看齊，這次出來為民服務，在這樣的背景之下進行拜會」。賴苡任感嘆，輾轉得知許立丕列出十大罪狀，洋洋灑灑寫了四頁紙，具名指控自己，「當然這就是選舉，選舉從來都不是一件容易的事情，無論過去他對我的支持與鼓勵，我還是會把它當成黨內前輩的提攜跟指點，也包含他這次對我實名的指控」。關於十大罪狀的部分，賴苡任區分為三個層面說明：第一、政治層面指控部分指控所引用的所謂「證據」，多為罷免期間特定媒體的報導，內容是否經過完整查證，本就存疑。包括所謂「五十萬元」及「向民眾黨高層求關說」等說法，賴苡任已在公開節目與多個場合反覆澄清，絕無此事。相關事實在當前資訊透明的環境下極易查證，無論是民眾黨或新竹市政府，皆可查證是否曾有相關接觸，這並非模糊空間，而是一翻兩瞪眼的事實。第二、司法層面指控對於司法案件的理解與看法，賴苡任表示尊重許立丕里長的個人認知，但遺憾的是，相關指控同樣主要援引媒體報導，並未檢附完整筆錄內容，也未提出起訴書等司法文件。若要以司法為依據，理應回歸完整證據，而非片段資訊，且相關筆錄內容多達數萬字，若未完整檢視，即逕行實名指控，實屬可惜。賴苡任也呼籲許立丕里長，可將五萬多字的筆錄再細讀一遍、再進行實名制檢舉。第三，關於是否具備參選資格的質疑賴苡任指出，參與選舉是中華民國憲法賦予每一位公民的基本權利。若許立丕里長有意再次投入士林北投市議員選舉，完全可以依制度參與初選，他本人樂見其成。國民黨本就人才濟濟，優秀前輩與年輕世代共同競爭，本是黨內常態。媒體提問，關於部分指控提及罷免期間經費、資源運用等問題，賴苡任重申，相關支出是否由本人墊付，皆有明確金流與匯款紀錄可供查證。實話實說不等於傷害政黨，將事實等同於對黨不忠，這樣的指控未免過重。賴苡任也再次強調，士林北投長期以來並非國民黨優勢選區，兩位立法委員皆為民進黨籍，黨內更應團結一致、對外作戰，而非內部消耗。他不樂見任何形式的黨內攻擊，因為這只會讓真正的對手坐收漁利，親痛仇快。另外針對許立丕里長質疑，為何自己過去選舉時都沒有公車廣告，為何賴苡任有公車廣告？賴苡任回應，每個人的競選策略本就不同，我這次有用菜瓜布做為競選小物，過去許里長就沒有。我這次還有平安卡，過去許里長也沒有。只要競選文宣合法，就是創意的體現，這也是年輕人的優勢，發揮創意吸引選民。對於相關檢舉與指控，賴苡任表示，若未來黨部紀律或相關委員會要求說明，他將毫不迴避，願意針對所有事項，一五一十、完整說明，並提出人證與物證，以證清白。最後，賴苡任強調，從去年12月1日正式宣布投入初選至今，他所依循的只有一個原則，就是面對民意、承擔責任。選舉制度本就允許新舊世代共同競爭，而他選擇站出來，正是因為在基層走訪過程中，感受到來自士林北投市民的支持與期待。他會用行動回應這份期待，也會把所有質疑，交由事實與制度檢驗。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／藍營內鬨！遭控出賣黃呂錦茹 賴苡任喊冤：將向紀律委員會完整說明 更多民視新聞報導四叉貓直播被飲料潑頭！藍營支持者拒付5萬和解 慘被北檢起訴了黨內互打！應曉薇爆料「鍾小平參加公祭違規停車」 諷「官威太大了吧」應曉薇爆鍾小平違停 開轟"三進三出小瓶子.全黨唾棄"民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國共同一時間宣布交流 民進黨：處處配合中方、藍對北京交代？
政治中心／綜合報導國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，宣布二月初率團訪問中國北京，與中方就產業、觀光、能源等民生議題進行交流，不涉政治議題，同一時間國台辦記者會也宣佈交流訊息，民進黨發言人韓瑩質疑，從論壇名稱到記者會時程，處處配合中方主導，質疑藍營是對台灣負責，還是對北京交代？民視 ・ 1 天前 ・ 23則留言
竹縣藍營初選大震撼 陳見賢請辭主委、徐欣瑩贊成開放參選
國民黨新竹縣黨部主委陳見賢，今天（29日）透過社群平台宣布將辭去主委職務。陳見賢表示，近期因初選風波成為抹黑與造謠對象，為避免支持者與基層黨員受到驚擾與傷害，決定承擔責任並請辭，期盼黨內紛擾能就此平息中廣新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
蔡其昌曝參選總召心路歷程 若接掌黨團：朝野要多溝通、多理解
[Newtalk新聞] 民進黨團幹部改選最快將於2月24日舉行，民進黨立委蔡其昌昨（29日）宣布投入總召選舉後，外界持續關注其參選動機與未來黨團運作方向。蔡其昌今（30）日接受媒體聯訪時，針對參選決定的轉折、是否會堅持參選到底，以及未來如何與在野黨協商等議題作出回應，並強調民主政治的核心仍在溝通與討論。 媒體問到，先前黨內曾多次傳出勸進聲音，但他當時並未表態參選，究竟是何種轉折讓他決定在新會期投入選舉？蔡其昌表示，這段時間思考相當久，過程中既有個人因素，也有身為 民主進步黨 政治工作者所應承擔的責任，內心確實有過拉扯。 蔡其昌說，最後還是認為這是一份使命，是必然要承擔的責任，因此決定接受挑戰，投入參選。 至於若黨內協調未果，最後仍出現現任總召柯建銘同時參選情況，是否會堅持到底？蔡其昌則回應，協商結果仍待觀察，目前討論仍屬假設性問題，「協商再說」，並強調距離改選仍有時間，毋須過度揣測。 另外，媒體提及，綠委王世堅曾認為柯建銘的風格較為強硬，並主張未來應加強與在野黨的協調與溝通，詢問蔡其昌若當選總召，對朝野協商有何看法。蔡其昌認為，民進黨本來就是一個多元、開放討論的政黨，每位委員都有自己的新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 3則留言
台中豐康牧場禽流感蛋品流向苗栗 衛生局稽查已賣光
台中豐康畜牧場飼養的蛋雞確診禽流感，但未主動通報疫情且私埋病死雞，事發前持續運出雞蛋，台中市衛生局今天公布業者自1日到27日共流出7125台斤蛋品，流向台北、苗栗、台中等地，其中苗栗縣上圓商行4640台斤。苗栗縣衛生局今天前往稽查確認店內蛋品早已賣光，且為散客購買。Yahoo即時新聞 ・ 16 小時前 ・ 26則留言
川普才喊漲關稅 美財長：南韓國會批准前「貿易協議不存在」
美國總統川普以南韓國會未批准協議，宣布將關稅調至25%，不過隔日態度放緩稱會與韓方共同解決方案。美國財政部長貝森特接受專訪時表示，直到南韓國會正式批准美韓關稅協議相關法案之前，兩國間將不存在貿易協議。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 6則留言
立院朝野共識 邀卓揆目3月3日報告台美關稅
台美關稅談定，賴清德總統前天喊話在野黨不要阻擋，行政院長卓榮泰昨天也說，「難道在野連未來台美關稅的談判也要擋嗎？」藍白立...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
蕭旭岑又率團去中國！「國共智庫論壇」2月北京登場 陸委會說話了
即時中心／黃于庭報導國民黨主席鄭麗文上任至今，親中路線備受質疑，「國共兩黨智庫論壇」將在2月3日於北京登場，屆時將由副主席蕭旭岑率團前往，並稱雙方就旅遊、產業、環境、永續發展等進行交流，不觸及政治性議題。對此，陸委會今（28）日回應，「蕭旭岑三不五時就帶團往對岸跑，台灣民眾都看在眼裡」。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
嘉市配合九華山地藏庵冬令救濟活動 提供帶狀疱疹流感和新冠疫苗接種
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】 嘉義市政府衛生局配合九華山地藏庵冬令救濟活動，本月31日上午9時至12時在嘉義台灣好報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
陳菊請辭監察院長...總統令發布「2/1」起生效，高雄市長任內也曾中風康復
總統府周三（1/28）發布總統令指出，監察院監委並為院長、國家人權委員會主委陳菊已請辭，予以免職，將自2026年2月1日起生效。今周刊 ・ 23 小時前 ・ 6則留言
「泉漳溫」近在咫尺！ 國軍擬海馬士「前推部署」澎湖、東引｜#鏡新聞
對美軍購的海馬士多管火箭系統，去年7月在中部成軍，射程可高達300公里，強大的源頭打擊能力，讓共軍非常忌憚，隨著國軍透過1.25兆特別預算，要再增購82套，總數將高達111套，傳出軍方要調整部署策略，打算將海馬士前推到澎湖及東引，專家指出，部署在東引，可以打擊共軍在溫州的海軍基地，若是部署在澎湖，等於向西又延伸了100公里，更能威脅東部戰區內陸的雷達站，還有彈藥基準點，更有效反制威脅來源。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
立院今審中選會人事案 游盈隆:將辭基金會職務
政治中心／綜合報導立法院今天針對中選會人事同意案進行審查，身為主委被提名人，同時也是台灣民意基金會董事長游盈隆承諾若提名通過，將會請辭董事長職務，被問及是否贊成不在籍投票，游盈隆也坦言若年底九合一選舉要實施，將會是一場災難。由行政院秘書長張惇涵領軍，帶著七位被提名中選會人選，來到立法院接受審查，身為被提名的中選會主委，同時也是台灣民意基金會董事長游盈隆強調，若名單通過將會請辭董事長一職。中選會主委被提名人游盈隆：「大院能夠通過中選會主委，人事同意權任命，我將辭去台灣民意教育基金會董事長，也辭去董事，我採取比法律更嚴格標準做自我要求。」隨著立法院這會期即將結束，針對民眾黨主推的不在籍投票草案，最快週五就能闖關三讀，藍營逮到機會趕緊追問，若表決通過中選會立場為何？民眾黨強推不在籍投票草案，最快1月28號立法院闖關三讀。（圖／民視新聞）中選會主委被提名人游盈隆vs.立委（國）牛煦庭：「如果回到我們自己國家選舉制度，不在籍投票牽涉是，非常複雜的選舉工程，尤其是在九合一地方選舉，實施不在籍投票，現階段來說肯定是一個災難。」不在籍投票游盈隆直言是災難，但年底九合一選舉將登場，面對中國介選議議題，吳思瑤也幫忙沙盤推演。2024年檢察署統計查辦境外勢力介選案件。（圖／吳思瑤辦公室提供）中選會主委被提名人游盈隆vs.立委（民）吳思瑤：「你認為在台灣中共介選，境外勢力介選嚴重嗎，感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到，非常多的證據證明它很嚴重，2024年被偵辦依反滲透法案件，境外勢力介選117件、287人，這個不是證據嗎，現在都有民調禁制期，在選舉前公布的日期，您覺得現在是幾天您知道嗎十天，現在國民黨立委要調整成三天，調整到幾天是可以接受的七天。」從不在籍投票、中國介選、到民調禁制期，都成了考題，被提名人要想進入中選會，還得過關斬將。原文出處：立院今審中選會人事案 游盈隆：若任中選會主委 將辭基金會職務 更多民視新聞報導翁曉玲、陳玉珍又惹議 為護航徐榛蔚告3部長睽違9年重啟國共論壇 鄭麗文喊：中國是親人多次表達辭意！陳菊請辭監察院長獲准 賴瑞隆不捨：衷心祝福花媽民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
柯志恩、謝龍介合體！拋「區域聯合」拚藍南高選情
柯志恩、謝龍介合體！拋「區域聯合」拚藍南高選情EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言