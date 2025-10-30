美聯邦政府停擺30天 週末恐停止糧食援助

由於美國聯邦政府持續停擺，數百萬美國人的食品券福利，可能本週末停止發放。

由於美國聯邦政府停擺至今30天，數百萬美國人的食品券福利，可能在本周末停止發放。同時，全國各地的聯邦雇員都面臨停薪留職的困境，生活愈來愈難以維持。（戚海倫報導）

美國聯邦政府持續停擺，美國有線電視新聞網CNN報導，值得注意的是，多數美國人沒有直接感受到停擺的影響。承受壓力的人包括領不到薪水的政府員工和日益增多面臨航班延誤的旅客。而本周末還有個重要的截止日，食品券領取者的福利可能暫停。報導指出，共和黨和民主黨領袖立場堅定，可以預見，只有當民眾開始感受到政府停擺影響時，這次停擺才會結束。

CNN報導，德州食物銀行表示，目前援助需求比新冠疫情期間還要高。各州已經被告知，如果使用緊急資金來維持食物銀行和其他援助的運轉，聯邦政府將不會予以補償，這為他們帶來了挑戰。馬里蘭州州長韋斯摩爾宣布馬里蘭州進入緊急狀態，以「應對聯邦政府停擺帶來的經濟影響，並幫助提供資源以支持馬裡蘭州居民的健康和福祉」。這位民主黨州長發布一項行政命令，將向食品安全合作夥伴提供1000萬美元的緊急資金。他說，「扣留食物援助資金不僅違法，而且殘忍。」

CNN報導，參議員將離開華府度周末，政府停擺看來還會持續到下周，結束政府停擺的進展相當小。副總統范斯和交通部長達菲警告，隨著下個月感恩節到來，如果政府停擺還沒結束，美國人可能面臨旅行災難。