美聯邦政府持續停擺 FAA砍40座機場10%航班

隨著美國政府停擺進入第36天，美國運輸部長達菲(Sean Duffy)5日表示，他將下令把全美40個主要機場的航班數量削減10%，理由是航管安全疑慮。

這項激進的計畫將迫使航空公司趕在36小時內大幅削減航班數量，大批乘客撥打客服專線，因為擔心未來幾天的行程受到影響。

達菲表示，如果民主黨同意重啟政府，這些削減可以被撤銷。

這次美國史上最長的政府提百，已經迫使1.3萬名航管人員以及5萬名運輸安全管理局(Transportation Security Administration)的特勤人員放無薪假。

川普政府試圖加強對民主黨的施壓，以結束政府停擺，並不斷強調航空業可能面臨嚴重中斷，以迫使他們投票支持重啟政府。民主黨則反駁，共和黨拒絕就關鍵的健保補貼進行協商，應該為此負責。

自從政府停擺以來，由於航管人力短缺，已經有上萬個航班延誤。航空公司表示，至少320萬名旅客受到影響。

達菲告訴記者：「我們重新審視我們的職責」，並引述了一份政府停擺對航管人員影響的機密安全評估，這份報告引發了人們對其表現的擔憂。「我們的工作是確保我們做出艱難的決定，繼續維持空域安全。」

產業休息人是告訴路透社美國聯邦航空總署(FAA)在與美國主要航空公司的會議上表示，機場運力的削減將從4%開始，8日增加至5%，9日至增加6%，隨後在下週達到10%。航空總署也計畫讓國際航空豁免於削減。

美國聯邦航空總署署長布萊恩貝德福(Bryan Bedford)在記者會上表示：「當我們看到這40個市場的壓力不斷增加時，我們不能視而不見。我們可以立即採取行動，避免情況惡化，確保航空系統今天和明天都極其安全。」

貝德福與達菲共同發表這份聲明，他強調航空系統依然安全，且運作效率跟政府關門前一樣。但他表示，在檢視數據後，包括飛行員自願提交的安全揭露報告，突顯了飛航管制人員的疲勞問題引發關切。

雖然美國政府沒有公佈受影響的40個機場的名單，但預計這波削減將波及30個最繁忙的機場，包括為紐約市、華盛頓特區、芝加哥、亞特蘭大、洛杉磯和達拉斯服務的機場。根據航空分析公司Cirium估計，這將減少多達1,800個航班和超過26.8萬個航空座位。