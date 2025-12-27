美聯邦法官裁定！暫阻川普政府拘捕英國裔「網路審查」倡議人士

英國反假訊息倡議人士艾哈邁德（Imran Ahmed）。（圖／達志／美聯社）

美國1名聯邦法官於美東時間25日裁定，暫時阻止川普政府拘留遣返英國反假訊息倡議人士艾哈邁德（Imran Ahmed）。此前，這名美國永久居民因其在「網路審查」行為中扮演的角色，而被川普政府實施簽證禁令，他也因此對相關官員提起訴訟。

華盛頓於23日對5位歐洲公民實施簽證禁令，包括前法國財長、前歐盟內部市場專員布雷東（Thierry Breton）；總部位於美國的英美非營利非政府組織公司「打擊數位仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate）的英國籍執行長艾哈邁德；英國非營利組織「全球假訊息指數」（Global Disinformation Index）的共同創辦人梅爾福德（Clare Melford）；德國非營利有限責任公司「HateAid」的霍登貝格（Anna-Lena von Hodenberg）與巴隆（Josephine Ballon）。

廣告 廣告

美方指控他們從事審查言論自由的工作，或以繁重的監管不公平地針對美國科技巨頭。艾哈邁德目前居住在華盛頓，並被認為是上述5人中唯一仍在美國境內的公民。

此舉引發歐洲多國政府的強烈反彈。歐盟主張，相關法規與監測組織的工作，透過揭露錯誤資訊並促使科技巨頭更積極處理非法內容，包括仇恨言論與兒童性虐待素材，使網際網路環境更加安全。

這項行動也引發外界擔憂現年47歲的艾哈邁德可能即將遭到驅逐出境。根據他於24日向紐約南區聯邦地區法院（Southern District of New York）提出的訴訟，若艾哈邁德遭遣返，他與妻子及孩子將被迫分隔兩地，而他的家人皆為美國公民。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在宣布簽證禁令時表示，他已認定這5人若留在美國，可能對美國外交政策造成嚴重的不利影響，因此具備被驅逐出境的理由。

艾哈邁德在訴訟中將盧比歐，以及美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）等川普政府官員列為被告，主張政府以驅逐威脅侵犯了他的言論自由與正當法律程序權利。

對此，紐約南區聯邦地區法院法官布羅德里克（Vernon Broderick）於25日發布臨時限制令，禁止政府官員在案件獲得審理前，對艾哈邁德進行逮捕、拘留或轉移，並安排雙方於12月29日進行會議。

艾哈邁德透過代表發表聲明，讚揚美國法律制度中的制衡機制，並表示他以美國為自己的母國而感到自豪。他強調，自己不會因恐嚇而放棄一生致力的工作，包括保護兒童免受社群媒體傷害，以及遏止網路上的反猶太主義。

針對此案，美國國務院1名發言人則回應稱：「聯邦最高法院與國會已多次明確指出，美國沒有義務允許外國人入境或在此居留。」另一方面，國土安全部則未回應置評請求。

報導補充，持有綠卡的合法永久居民並不需要簽證即可留在美國，但川普政府今年已嘗試驅逐1名綠卡持有人，也就是巴勒斯坦社會活動家哈利爾（Mahmoud Khalil）。

他在今年3月哥倫比亞大學（Columbia University）的親巴勒斯坦抗議活動中扮演關鍵角色，並因此遭到拘留，隨後獲法官裁定釋放，該法官認為，僅因民事移民事項而懲罰個人實屬違憲。

今年9月，1名美國移民法官裁定哈利爾因在綠卡申請中遺漏資訊而應被驅逐出境，但他已對該裁決提出上訴，目前仍有多項阻止其被遣返的命令持續有效。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

21歲中8.8億樂透！他親吐致富後最大壓力 「靠一決定」守住財富26年

泡麵切勿「只吃那一包」！ 醫示警：煮超過3分鐘害血糖狂飆

醫界自爆2／實支實付險「拒賠」高價自費治療 PRP、PCP占大宗