美聯邦通訊委員會宣布禁用「中」製無人機

記者廖子杰／綜合報導

美國聯邦通訊委員會（FCC）22日以對國家安全構成「不可接受的風險」為由，宣布將所有外國製造的全新無人機與零組件列入管控黑名單，其中包含在美市占率極高的大疆等「中」製無人機，未來將無法獲准繼續向美國出口或銷售相關產品。

政治新聞網站「政客」（Politico）報導，美聯邦通訊委員會22日透過聲明表示，這項禁令發布後，意味著包含大疆、道通智能等中國大陸和所有外國廠商製造的新無人機與零件，將無法繼續獲得批准在美國販售。FCC指出，此舉有望「大幅降低無人機發動直接攻擊與破壞、進行未經授權的監控、竊取敏感資料」等，對美國土安全構成重大威脅行動的風險；同時強調該禁令不會溯及既往，民眾仍可繼續使用已購買的無人機，零售商也能繼續銷售或進口已通過今年批准的相關設備。

廣告 廣告

鑑於大疆無人機當前在美國市場約有70%至90%的高市占率，且使用範圍涵蓋建築、能源、農業、礦業等眾多產業，甚至不乏警消部門等用戶，在禁令發布前，已有不少美國會議員對相關安全性風險發出警告，呼籲盡速設法應對。對於FCC的決定，眾議院情報委員會主席克勞福除表達讚揚，也相信管制外國無人機將大幅加強美國國安；共和黨籍眾議員史蒂芬妮克說，此舉有望釋放美國無人機主導性，並保護國家免受中共等敵對外國勢力或恐怖分子威脅。

大疆則回應對FCC的決定感到失望，重申旗下產品的安全性，並指控美方違背自由市場原則。

美國聯邦通訊委員會宣布全面列管外國產製無人機與零組件，降低潛在國安威脅風險。圖為大疆無人機系列產品。（達志影像／路透社資料照片）