美聯邦通訊委員會 封殺外國製無人機

記者廖子杰／綜合報導

美國聯邦通訊委員會（FCC）22日以「對國家安全構成無法接受的風險」為由，宣布將所有外國製造的無人機與零組件列入管控名單；獲得美國民間市場廣泛使用的中國大陸「大疆」公司無人機產品，也因屢傳潛在洩密風險，首當其衝面臨禁令封殺。

陸製無人機與零組件 首當其衝

政治新聞網站「政客」（Politico）報導，FCC聲明中表示，該項禁令涵蓋「大疆」、「道通智能」等陸製和所有外國廠商的新無人機與零組件，將無法在美國境內販售，以「大幅降低無人機發動直接攻擊與破壞、進行未經授權的監控、竊取敏感資料」等，對美國國家安全構成重大威脅行動的風險；不過，該禁令不會溯及既往，因此，已購買的無人機仍可使用，今年底前批准的相關設備與零件，也仍可完成進口程序與繼續銷售。

強化國土安全 多位議員表認同

報導分析，「大疆」無人機在美國民間市場擁有70%至90%高市占率，使用範圍涵蓋建築、能源、農業、礦業等，其中不乏警消部門等用戶，先前已有不少美國國會議員警告安全風險，呼籲盡速設法應對。對於FCC的決定，眾議院情報委員會主席克勞福除表達讚揚，指管制外國無人機將大幅強化美國國安；共和黨籍眾議員史蒂芬妮克也表達肯定，認同新措施有望保障本土無人機產業主導權，確保國家免受敵對勢力或恐怖分子威脅。

美國聯邦通訊委員會宣布全面列管外國產製無人機與零組件，降低潛在國安威脅風險。圖為「大疆」無人機產品。（達志影像／美聯社資料照片）