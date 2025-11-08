美聯銀棒獎名單公布！「法官」Judge 第5度獲獎 運動家怪物新秀展現超齡火力

大聯盟今（8）日公布美聯銀棒獎得主。圖／翻攝自X@MLB

大聯盟今（8）日公布美國聯盟銀棒獎得主，洋基當家球星「法官」Aaron Judge毫無懸念地摘下個人生涯第5座銀棒獎，並與Jazz Chisholm Jr.聯手為洋基贏得團隊銀棒獎，成為本季美聯進攻火力最強的球隊代表。

本屆美聯銀棒獎名單如下：一壘手運動家新秀Nick Kurtz、二壘手Jazz Chisholm Jr.、三壘手守護者José Ramirez、游擊手皇家Bobby Witt Jr.、外野手為Aaron Judge、雙城Byron Buxton、老虎Riley Greene、捕手水手Cal Raleigh、指定打擊藍鳥George Springer，工具人則是老虎Zach McKinstry，團隊獎頒給紐約洋基。

廣告 廣告

得獎名單中，共有6人首度抱回銀棒獎，包括Kurtz、Chisholm Jr.、Buxton、Greene、Raleigh與McKinstry；Witt Jr.則是生涯第2度獲獎，Springer第3度、Judge第5度、Ramirez第6度，後者更是現役球員中銀棒獎次數最多的野手。

Judge今年繳出3成31打擊率、53轟、114打點與1.144的OPS，不僅奪下生涯首座打擊王，也追平洋基隊史最多銀棒獎紀錄，與傳奇球星Derek Jeter、Robinson Cano、Jorge Posada、Dave Winfield並列。

根據統計，Judge成為自1961年擴編時代以來，第5位打擊率、上壘率、長打率三項皆在全聯盟排名第一的打者。

Ramirez今年同樣表現亮眼，打出33轟、44盜的「30-40」球季，連續兩年封王，生涯第6度獲獎追平名人堂球星Mike Schmidt，僅次於Wade Boggs保持的8次紀錄。

值得矚目的還有運動家22歲新秀Kurtz，首年便繳出2成90打擊率、36轟、86打點與1.002的OPS，曾單場四響砲技驚全場，成為運動家史上首位新人年就奪下銀棒獎的球員。全聯盟中，僅Kurtz、Judge與大谷翔平是本季三位OPS破1.000的得獎者，展現超齡火力。



回到原文

更多鏡報報導

無人能擋！大谷翔平奪第4座銀棒獎 超越鈴木一朗創日本球員新紀錄

道奇牛棚大將缺席世界大賽原因曝光 Vesia證實女兒10月底逝世

教士出奇招！任命Craig Stammen為新任總教練 展現非典型用人思維