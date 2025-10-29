美聲天后坣娜病逝 享年59歲

坣娜29日傳出病逝消息，令許多圈內好友不捨，留下無限懷念。（資料照片）

美聲天后坣娜曾唱紅〈奢求〉、〈自由〉等夯曲，29日卻傳出日前癌逝，享年59歲，震驚外界。坣娜2021年舉辦大型個唱，當時總製作人張曼芸昨證實坣娜逝世噩耗，「有心理準備，但還是很不捨，2021年演唱會是我跟她從〈奢求〉、〈自由〉唱片高峰時期認識到現在，她舞台狀態最好的時候。」據悉坣娜追思會將於12月15日舉行。

坣娜去年跟大15歲猶太富商老公薛智偉攜手出席活動，只見她當時身材暴瘦不少，不過卻仍精神奕奕，傳她這2年發現罹患癌症，大多時間都在休息養病，她透過瑜伽來調整呼吸方式，飲食也很養生。她近來身體每況愈下，老公天天陪在身邊，夫妻倆都會一起去公園散步；她生前人美心善，熱心公益活動，當她癌逝消息一傳出，許多圈內好友都難過不捨，留下無念思念。

亦受紅斑性狼瘡之苦

坣娜1986年以藝名唐娜發行首張專輯《告別臨界》出道，1995年改名為坣娜出版《奢求》專輯，以歌曲〈奢求〉、〈自由〉紅極一時，被封為歌壇「情歌女王」，也是知名主持人。豈料她在2000年發生意外嚴重車禍，並引發後遺症而減少演藝工作，隨後身體也受紅斑性狼瘡之苦，她運用瑜伽調理身體疾病，成為知名瑜伽老師。

外型高挑亮眼的坣娜，2017年與身家逾280億的猶太富商薛智偉結婚，夫妻倆婚後未生育，享受兩人甜蜜世界，她為了支持老公推廣台猶文化，這些年來淡出演藝圈，跟老公耗費上億在台北市打造台灣第一座猶太聖殿、浸禮堂（儀式浸禮池）、猶太文物博物館。