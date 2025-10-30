美聲天后坣娜病逝！「生前最後貼文」竟成預言 粉淚崩：最後祝福

記者林宜君／台北報導

以《奢求》、《自由》成名、曾被譽為「美聲天后」的坣娜，於10月16日因病辭世，享年59歲。她生前不僅是歌手、主持人，近年更投身瑜伽與文化推廣，人生最後的身影留在臉書上那段深具哲理的文字，如今被粉絲視為「她對世人的最後祝福」。

近年坣娜淡出演藝圈後，她轉任瑜伽老師，並與丈夫共同創立推廣「猶太潔食文化」的藝術空間。（圖／翻攝自坣娜FB）

坣娜早年憑獨特嗓音紅遍80、90年代歌壇，代表作《奢求》、《自由》、《寂寞星球》至今仍為歌迷傳唱。近年淡出演藝圈後，她轉任瑜伽老師，並與丈夫共同創立推廣「猶太潔食文化」的藝術空間，地點位於台北市仁愛路，據悉占地約632坪，結合飲食、藝術與心靈教學，充分展現她熱愛生命的態度。

坣娜憑獨特嗓音紅遍80、90年代歌壇，代表作《奢求》、《自由》、《寂寞星球》至今仍為歌迷傳唱。（圖／翻攝自坣娜FB）

然而，坣娜長年與紅斑性狼瘡、車禍後遺症及胰臟癌等疾病搏鬥。據了解，她於今年10月16日不敵病魔，在丈夫的陪伴下安詳離世。消息曝光後，震驚整個演藝圈，不少圈內好友與粉絲湧入她的社群留言哀悼：「妳用歌聲照亮我們的青春，願妳在另一個世界依舊自在歌唱。」

坣娜臉書上最後一篇貼文停留在6月8日，那段文字如今讀來格外令人鼻酸。（圖／翻攝自坣娜FB）

坣娜臉書上最後一篇貼文停留在6月8日，那段文字如今讀來格外令人鼻酸。

坣娜寫下：

人生是一趟單程票。

不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！

給自己時時處在正向、善言善語、善行的狀態、幫助自己善用這一趟難得的旅程！

生命中常出現的好壞、對不同人來說感受可能很深、可能很淺、可能太長可能嫌不夠時間、但一切、都只是過程。

有善即有惡、也不一定、 願多數人的極善、轉換也不少數人的極惡、一切走往和諧的起點與終點！

祝福大家能曾經享受到一刻的真善美、就是宇宙給自己的祝福！

