美聲天后「坣娜」逝世 罹紅斑性狼瘡 晚年投入瑜珈、公益

美聲天后坣娜辭世，享年59歲。她以《告別臨界》踏入歌壇，更以《奢求》、《自由》等作品打動人心。1993年車禍後，坣娜罹患紅斑性狼瘡等自體免疫疾病，但仍堅持練習瑜伽。2017年與猶太籍丈夫結婚，在台灣建立第一座猶太聖殿。無論在歌唱、演藝或是宗教領域，坣娜都展現驚人的毅力與才華，她的離世讓許多粉絲不捨，但大家將永遠記得這位美聲天后留下的藝術遺產和堅強生命故事！

美聲天后坣娜辭，享年59歲。（圖／TVBS）

美聲天后坣娜於10月16日辭世，享年59歲，令歌迷感到不捨與懷念。坣娜一生多才多藝，不僅在歌壇留下《奢求》、《自由》等經典作品，還跨足演藝、主持領域。1993年遭遇車禍後，她罹患紅斑性狼瘡、僵直性脊椎炎等自體免疫疾病，但她仍堅持每天練習瑜伽。2017年，她與猶太籍丈夫結婚，並在台灣建立第一座猶太聖殿，晚年積極投入公益與宗教活動。

坣娜的藝術生涯可謂多元豐富。她1966年出生，1986年以首張專輯《告別臨界》正式踏入歌壇。隔年，她在八點檔《還君明珠》中飾演女配角楊虹一角爆紅。1988年，坣娜更代表台灣赴日本參賽，獲得國際音樂錄影帶大獎的女歌手獎項，為台灣爭光。

坣娜罹紅斑性狼瘡，晚年投入瑜珈和公益。（圖／TVBS）

坣娜的人生在1993年金鐘獎典禮後遭遇重大轉折。當時她被酒駕車輛撞上，導致脊椎彎曲、內臟位移，更在車禍一年後開始出現自體免疫疾病，包括紅斑性狼瘡和僵直性脊椎炎。坣娜表示，她曾經每天神經疼痛，從腳底痛到後背，整個臉腫大，眼睛痛到張不開。面對長年病痛，她選擇堅持每天練習一小時瑜伽，身體狀況因此有所改善。

2000年後，因車禍後遺症，坣娜減少了演藝工作。她從國三就開始自學瑜伽，車禍後更將瑜伽視為自己開的「藥單」。在她的社群媒體上，充滿了瑜伽教學影片，展現她對瑜伽的熱愛與堅持。無論多累，她都堅持練習，常常鼓勵大家一起鍛鍊臀部、背部和腹部肌肉。

2017年，坣娜嫁給身價百億的猶太籍丈夫薛智偉，婚後開設猶太社區中心，打造約632坪的台灣第一座猶太聖殿。近年來，她雖鮮少出現在螢光幕前，但持續參與猶太教活動，投入公益事業。

坣娜的離世讓許多粉絲不捨，但大家將永遠記得這位美聲天后留下的藝術遺產和堅強生命故事。她用歌聲感動人心，用毅力戰勝病痛，用行動實踐信仰，為台灣流行音樂史寫下精彩的一頁。

