美聲天后「坣娜」逝世 罹紅斑性狼瘡 晚年投入瑜珈、公益
美聲天后坣娜辭世，享年59歲。她以《告別臨界》踏入歌壇，更以《奢求》、《自由》等作品打動人心。1993年車禍後，坣娜罹患紅斑性狼瘡等自體免疫疾病，但仍堅持練習瑜伽。2017年與猶太籍丈夫結婚，在台灣建立第一座猶太聖殿。無論在歌唱、演藝或是宗教領域，坣娜都展現驚人的毅力與才華，她的離世讓許多粉絲不捨，但大家將永遠記得這位美聲天后留下的藝術遺產和堅強生命故事！
美聲天后坣娜於10月16日辭世，享年59歲，令歌迷感到不捨與懷念。坣娜一生多才多藝，不僅在歌壇留下《奢求》、《自由》等經典作品，還跨足演藝、主持領域。1993年遭遇車禍後，她罹患紅斑性狼瘡、僵直性脊椎炎等自體免疫疾病，但她仍堅持每天練習瑜伽。2017年，她與猶太籍丈夫結婚，並在台灣建立第一座猶太聖殿，晚年積極投入公益與宗教活動。
坣娜的藝術生涯可謂多元豐富。她1966年出生，1986年以首張專輯《告別臨界》正式踏入歌壇。隔年，她在八點檔《還君明珠》中飾演女配角楊虹一角爆紅。1988年，坣娜更代表台灣赴日本參賽，獲得國際音樂錄影帶大獎的女歌手獎項，為台灣爭光。
坣娜的人生在1993年金鐘獎典禮後遭遇重大轉折。當時她被酒駕車輛撞上，導致脊椎彎曲、內臟位移，更在車禍一年後開始出現自體免疫疾病，包括紅斑性狼瘡和僵直性脊椎炎。坣娜表示，她曾經每天神經疼痛，從腳底痛到後背，整個臉腫大，眼睛痛到張不開。面對長年病痛，她選擇堅持每天練習一小時瑜伽，身體狀況因此有所改善。
2000年後，因車禍後遺症，坣娜減少了演藝工作。她從國三就開始自學瑜伽，車禍後更將瑜伽視為自己開的「藥單」。在她的社群媒體上，充滿了瑜伽教學影片，展現她對瑜伽的熱愛與堅持。無論多累，她都堅持練習，常常鼓勵大家一起鍛鍊臀部、背部和腹部肌肉。
2017年，坣娜嫁給身價百億的猶太籍丈夫薛智偉，婚後開設猶太社區中心，打造約632坪的台灣第一座猶太聖殿。近年來，她雖鮮少出現在螢光幕前，但持續參與猶太教活動，投入公益事業。
坣娜的離世讓許多粉絲不捨，但大家將永遠記得這位美聲天后留下的藝術遺產和堅強生命故事。她用歌聲感動人心，用毅力戰勝病痛，用行動實踐信仰，為台灣流行音樂史寫下精彩的一頁。
生活中心／孟嘉美、蔡明政 台北報導演藝圈又傳出令人不捨的消息。資深玉女歌手，娜，深受紅斑性狼瘡所苦，傳出日前不敵胰臟癌，在10月16日病逝，享年59歲！死訊獲圈內好友證實，民歌歌手鄭怡更透露生命最後一刻，娜老公陪在他身邊。目前傳出娜追思會，將在12月15舉行。已故歌手坣娜"你怎麼可以不愛我"（2021）：「你怎麼可以不愛我你怎麼可以。」清亮歌聲，娓娓唱出女子對愛情控訴。資深玉女歌手坣娜，出道35年，首開個唱。掀起六七年級生，回憶殺！但誰也沒想到，四年前這場演唱會，竟是坣娜最後一次，站上舞台。已故歌手坣娜"奢求"（2021）：「他的眼神他的胸口，彷彿都透露著寂寞，但我只想知道你是否曾愛過我。」四年前這場演唱會，竟是坣娜最後一次，站上舞台（圖／民視新聞）美聲天后坣娜，長期受紅斑性狼瘡(ㄔㄨㄤ)所苦，傳出不敵胰臟癌細胞，10/16，不幸離世，享年59歲。家屬對死訊，很低調。但演藝圈好友，知名製作人張光斗證實。發文寫下，你自由了，知道你已了無罣礙。民歌歌手鄭怡也透露，坣娜低調，共同好友一個月前，最後一次去看他，是哭著走出，他家門。坣娜苦了一輩子，最後在愛他的先生身旁過世，起碼是美好的。坣娜粉專晚間也更新貼文，放上坣娜親唱的祝禱歌，配文一顆愛心。粉絲湧入悼念，希望年輕時的女神，一路好走。已故歌手坣娜"自由"（2021）：「我曾經那麼自由，我曾經為自己活的那麼灑脫。」坣娜家境貧困，1986年出道後，影視歌三棲。曾以一曲奢求、自由，紅遍大街小巷。卻在事業如日中天時，1993年碰上嚴重車禍，他也因此淡出演藝圈，轉任瑜珈老師。再次傳出消息，是他分手交往27年的圈外男友後，在2017年，和身價百億的猶太富商，薛智偉結婚。坣娜與富商老公（圖／民視新聞）老公薛智偉（2021）vs.已故歌手坣娜：「她每天在家裡開唱給我聽，我們家開演唱會不是我，都是我隔壁這位先生，所以我是婚後開始學習聽人家演唱。」婚後坣娜投身公益，尤其專注台猶交流，跌宕起伏的人生，劃下句點，但螢光幕前，那甜美的身影，就如他的名言，永留歌迷心中。已故歌手坣娜（2020）：「我的人生從來，沒有鹹味跟苦味，只有甜味因為我叫娜。」
曾以《奢求》、《自由》唱紅大街小巷的資深歌手坣娜（原名蔡宜樺）驚傳離世，據悉她因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日辭世，享壽59歲。消息曝光後，讓演藝圈好友與歌迷震驚不已。
「美聲歌后」坣娜（原名唐娜），以〈奢求〉、〈自由〉等經典歌曲紅極一時，罹患紅斑性狼瘡多年的她，仍以堅定與樂觀的態度，面對身心考驗。坣娜曾透露，病情最嚴重時長達八年，「皮膚像被火燒一樣痛」，甚至因免疫系統問題導致長期低燒。而沒想到抗病多年，如今三立新聞網記者透過友人證實，坣娜不敵病魔病逝，享壽59歲。
最新消息，藝人坣娜因為紅斑性狼瘡過世的消息造成震撼，但目前又傳出她的死因是因為「最難纏的癌」胰臟癌，據《聯合新聞網》的報導，消息是坣娜的友人透露，表示她在2、3年前罹癌，病情惡化相當快，再加上又有紅斑性狼瘡，跟三十多年前車禍釀成的後遺症，身體狀況每況愈下，但她仍樂觀看待人生，跟老公常常親暱地去大安森林公園散步，她接受《聯合報》採訪時曾表示：「我的皮膚都是又破又好、又破又好，很多年了，目前還可以」該位友人對坣娜的身體狀況雖然早有心理準備，但獲知噩耗時仍數度語塞，難過地說：「她真的是很善良的人，人美心也美」。
今（29日）晚傳出坣娜已在10月16日離開人世，死因疑因為紅斑性狼瘡復發，隨後又有消息指出，她實際是因不敵胰臟癌辭世，整個過程相當低調，甚至要求親人不得對外透露,據悉，她最後一刻丈夫薛智偉陪伴在側。
