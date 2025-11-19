美聲天王來了！亞巡首站在台灣 粉暴動：聽〈You Raise Me Up〉一定哭

記者王培驊／台北報導

喬許葛洛班 Josh Groban 將在明年正式登台演出。（圖／Timeless Asia提供）

美國創作歌手 喬許葛洛班 Josh Groban 明年正式登台。主辦宣布，他將於 2026 年 2 月 11 日在台北國際會議中心帶來「GEMS World Tour」，同時作為亞洲首站曝光。有粉絲在公布後留言表示「現場聽《You Raise Me Up》應該會忍不住哭」，討論度迅速延燒。

喬許葛洛班 Josh Groban將登上TICC演出，同時也是亞洲首站。（圖／Timeless Asia提供）

Josh Groban 以渾厚、細膩的聲線著稱，跨界風格橫跨古典、歌劇、抒情與流行樂，全球專輯累積銷量突破 3,500 萬張。今年 5 月，他在拉斯維加斯凱薩宮一連開唱五場《GEMS》演出，每場皆吸引滿場觀眾，曲目多以生涯經典為核心，也成為此次世界巡演的前哨站。代表作品包含《To Where You Are》《Evermore》以及多年來受到全球傳唱的《You Raise Me Up》。

廣告 廣告

演出之外，Josh Groban 也活躍於百老匯與影視領域，曾主演《理髮師陶德》《Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812》，並因此入圍東尼獎與葛萊美獎。他也曾參與《Glee》《The Good Cop》以及《Crazy, Stupid, Love》等作品，展現橫跨舞台、音樂與戲劇的多重身份。此外，他創立「Find Your Light Foundation」，以藝術教育支持青少年，延伸舞台之外的影響力。

這次台北演出，他將以代表作品為主軸，搭配完整視覺燈光效果，呈現從柔情到磅礴的演出層次。「Josh Groban: GEMS World Tour – Taipei」將於 2025 年 11 月 27 日上午 10 點開放遠傳優先購票，11 月 28 日中午 12 點全面開賣。更多演出資訊請關注主辦 Timeless Asia 官方社群。

Timeless Asia x Hype Records《Josh Groban: GEMS World Tour - Taipei》

活動日期 EVENT DATE｜2026 年 2 月 11 日

演出地點 VENUE｜TICC 台北國際會議中心 大會堂（台北市信義路五段1號）

票價 TICKET PRICE｜$5880/$5380/$4680/$4280/$3680/$2980/$2680/$1880

VIP 套票 VIP Package | $14300/$13800/$8300/$7900

Josh Groban 官方會員優先購：11月19日10:00AM至11月20日10:00PM

遠傳用戶優先購：11月27日10:00AM至11月27日10:00PM

全面公開啟售：11月28日12:00PM起

更多三立新聞網報導

陳意涵爆料「阿Ken送甜甜圈給安心亞」！狂虧：結婚也要 她害羞反應曝

爆紅泰百CP來了！「台裔女神」合體Kao回家鄉 見面會超豪華福利曝光

青龍獎／典禮亮點一次看！玄彬、孫藝真同台神仙打架 最大贏家明晚揭曉

夏于喬父親「涉吸金案遭判2年」！今入監服刑 經紀公司低調回應了

