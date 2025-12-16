美聲天王來了！「合作台北管弦樂團」演出 〈You Raise Me Up〉再升級

記者王培驊／台北報導

美國美聲天王喬許葛洛班 Josh Groban將來台演出。（圖／TIMELESS ASIA 提供）

享譽全球的美國美聲天王 喬許葛洛班 Josh Groban，將於 2026 年 2 月 11 日在台北國際會議中心（TICC）揭開其「GEMS」世界巡演亞洲序幕，消息一出立即掀起台灣樂迷熱烈討論。主辦單位 Timeless Asia 今更宣布台北場將特別邀請台北愛樂管弦樂團（Taipei Philharmonic Orchestra） 同台演出，以現場管弦樂磅礡的能量重現其橫跨二十年的代表作品，為樂迷帶來更加立體、深刻的音樂旅程，勢必成為開春最受期待的文化盛事。

喬許葛洛班 Josh Groban邀請台北愛樂管弦樂團同台表演。（圖／TIMELESS ASIA 提供）

Josh Groban 以其渾厚、感性卻具穿透力的嗓音聞名，作品橫跨古典跨界、抒情、流行與音樂劇，〈You Raise Me Up〉、〈To Where You Are〉、〈Evermore〉等代表作在不同編制中都展現出全然不同的生命力。近年他更持續與世界頂尖管弦樂團合作，包含 2024 年受邀於紐約愛樂年度開季音樂會獻唱，展現他在管弦樂編制中依然游刃有餘的舞台魅力。此次與台北愛樂的合作，將以更立體、更壯麗的聲響重現其經典曲目，帶來媲美百老匯與凱薩宮、超越錄音室版本的現場震撼。

此次將與 Josh Groban 同台演出的台北愛樂管弦樂團成軍 40 年，以卓越的音樂水準與豐富的國際巡演經驗備受肯定，曾受譽為「島嶼的鑽石」。樂團曾於 1993 年在維也納愛樂金色大廳演出，創下華人樂團首次登上此殿堂的歷史紀錄。多年來也受邀於歐、美、亞各大音樂廳及藝術、音樂節演出，是台灣深具代表性的管弦樂團。此次與 Josh Groban 的合作，被視為跨界美聲與管弦樂能量的重量級合作，勢必擦出前所未有的藝術火花。

從細膩的低語到全場共鳴的高昂旋律，「GEMS World Tour」台北場將以完整、壯麗的音樂編制呈現 Josh Groban 的傳世金曲，這場演出不僅是其世界巡演的重要里程碑，也是台灣樂迷難得一見、能近距離感受國際級美聲與頂尖樂團共同演出的珍貴時刻。

Timeless Asia x Hype Records Presents: 「Josh Groban: GEMS World Tour - Taipei」將於 2026 年 2 月 11 日晚間在台北國際會議中心（TICC）隆重登場，門票已於 KKTIX 販售中。更多演出資訊請關注主辦單位 Timeless Asia 官方 FB / IG（@sotimeless.asia）。

Timeless Asia x Hype Records《Josh Groban: GEMS World Tour - Taipei》

活動日期 EVENT DATE｜2026 年 2 月 11 日

演出地點 VENUE｜TICC 台北國際會議中心 大會堂（台北市信義路五段1號）

票價 TICKET PRICE｜$5880/$5380/$4680/$4280/$3680/$2980/$2680/$1880

VIP 套票 VIP Package | $14300/$13800/$8300/$7900

Timeless by Wonderful

Presented by Hype Records | Commons

