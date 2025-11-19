美聲天王喬許葛洛班亞洲首站登陸台北 明年2/11 TICC開唱

喬許葛洛班將於明年2月11日在台北國際會議中心舉辦演唱會。（Timeless Asiaｗ提供）

美國創作歌手喬許葛洛班（Josh Groban）明年將正式登台！主辦宣布，他將於明年2月11日在台北國際會議中心帶來「GEMS World Tour」，同時作為亞洲首站曝光。有粉絲在公布後留言表示「現場聽《You Raise Me Up》應該會忍不住哭」，討論度迅速延燒。

Josh Groban 以渾厚、細膩的聲線著稱，跨界風格橫跨古典、歌劇、抒情與流行樂，全球專輯累積銷量突破 3,500 萬張。

今年5月，他在拉斯維加斯凱薩宮一連開唱五場「GEMS」演出，每場皆吸引滿場觀眾，曲目多以生涯經典為核心，也成為此次世界巡演的前哨站，代表作品包含〈To Where You Are〉、〈Evermore〉以及多年來受到全球傳唱的〈You Raise Me Up〉。

演出之外，Josh Groban 也活躍於百老匯與影視領域，曾主演《理髮師陶德》《Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812》，並因此入圍東尼獎與葛萊美獎。他也曾參與《Glee》、《The Good Cop》以及《Crazy, Stupid, Love》等作品，展現橫跨舞台、音樂與戲劇的多重身分。

此外，他創立「Find Your Light Foundation」，以藝術教育支持青少年，延伸舞台之外的影響力。這次台北演出，他將以代表作品為主軸，搭配完整視覺燈光效果，呈現從柔情到磅礴的演出層次。「Josh Groban: GEMS World Tour – Taipei」將於11月27日上午 10 點開放遠傳優先購票，28 日中午12點全面開賣；更多演出資訊請關注主辦 Timeless Asia 官方社群。





