美聲天王喬許葛洛班明年2月來台 合作台北愛樂登TICC開唱

【緯來新聞網】享譽全球的美國美聲天王喬許葛洛班（Josh Groban）將於 2026 年 2 月 11 日在台北國際會議中心（TICC）舉辦「GEMS」世界巡演亞洲序幕，消息一出立即掀起台灣樂迷熱烈討論。主辦單位 Timeless Asia 今（16日）更宣布台北場將特別邀請台北愛樂管弦樂團（Taipei Philharmonic Orchestra） 同台演出，以現場管弦樂磅礡的能量重現其橫跨二十年的代表作品，為樂迷帶來更加立體、深刻的音樂旅程。

喬許葛洛班將於2026年2月來台開唱。（圖／達志提供）

喬許葛洛班以其渾厚、感性卻具穿透力的嗓音聞名，作品橫跨古典跨界、抒情、流行與音樂劇，〈You Raise Me Up〉、〈To Where You Are〉、〈Evermore〉等代表作在不同編制中都展現出全然不同的生命力。近年他更持續與世界頂尖管弦樂團合作， 2024 年受邀於紐約愛樂年度開季音樂會獻唱，展現他在管弦樂編制中依然游刃有餘的舞台魅力。此次與台北愛樂的合作，將以更立體、更壯麗的聲響重現其經典曲目。



此次將與喬許葛洛班同台演出的台北愛樂管弦樂團成軍 40 年，以卓越的音樂水準與豐富的國際巡演經驗備受肯定，曾受譽為「島嶼的鑽石」。樂團曾於 1993 年在維也納愛樂金色大廳演出，創下華人樂團首次登上此殿堂的歷史紀錄。多年來也受邀於歐、美、亞各大音樂廳及藝術、音樂節演出，是台灣深具代表性的管弦樂團。此次與喬許葛洛班的合作，被視為跨界美聲與管弦樂能量的重量級合作。



「Josh Groban: GEMS World Tour - Taipei」台北場將於 2026 年 2 月 11 日晚間在台北國際會議中心（TICC）登場，門票於 KKTIX 販售中。



Timeless Asia x Hype Records《Josh Groban: GEMS World Tour - Taipei》 活動日期（EVENT DATE）：2026 年 2 月 11 日 演出地點（VENUE）：TICC 台北國際會議中心 大會堂（台北市信義路五段1號） 票價（TICKET PRICE）：$5880/$5380/$4680/$4280/$3680/$2980/$2680/$1880 VIP 套票 （VIP Package）$14300/$13800/$8300/$7900

喬許葛洛班將於2026年2月來台開唱，並跟台北愛樂管弦樂團同台演出。（圖／圖／TIMELESS ASIA提供）

