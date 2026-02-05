三立新聞網 setn.com

美聲天王將來台！竟邀「大咖女星同台合唱」 她身分曝光粉狂讚：太夢幻

三立新聞網

記者王培驊／台北報導

美國跨界美聲天王喬許・葛洛班（Josh Groban）邀請「美聲歌姬」閻奕格擔任演出嘉賓。
美國跨界美聲天王喬許・葛洛班（Josh Groban）邀請「美聲歌姬」閻奕格擔任演出嘉賓。（圖／TIMELESS ASIA提供）

繼日前公布將攜手台北愛樂管弦樂團（Taipei Philharmonic Orchestra）打造限定編制後，美國跨界美聲天王喬許・葛洛班（Josh Groban）再度為台北場投下重磅驚喜。主辦單位 Timeless Asia 宣布，「GEMS World Tour」台北站將特別邀請「美聲歌姬」閻奕格擔任演出嘉賓，與 Josh Groban 同台獻唱傳奇美聲金曲，打造專屬於台北站的夢幻跨國合唱。

美國跨界美聲天王喬許・葛洛班（Josh Groban）邀請「美聲歌姬」閻奕格擔任演出嘉賓。（圖／TIMELESS ASIA提供）
美國跨界美聲天王喬許・葛洛班（Josh Groban）邀請「美聲歌姬」閻奕格擔任演出嘉賓。（圖／TIMELESS ASIA提供）

閻奕格出身自歌唱比賽舞台，憑藉扎實的聲樂基礎與極具穿透力的音色，在華語樂壇中建立高度辨識度。她的嗓音純淨卻富有力量，能在細膩情感與高難度音域之間游刃有餘，被譽為兼具技巧與情感深度的新世代美聲代表。多年來，閻奕格持續挑戰不同音樂形式，從流行、抒情到跨界演唱，展現出超越流派限制的音樂實力。2023 年更受邀為迪士尼電影《小美人魚》擔任海莉·貝莉所飾演愛麗兒角色的台灣中文版電影配音及配唱，並演唱經典歌曲《Part of Your World》的台灣中文版《嚮往的世界》，展現其國際製作等級的演唱實力。她近年也參與多項跨界與大型製作演出，持續拓展其美聲在不同舞台上的可能性。

Josh Groban 的音樂生涯中，跨世代、跨文化的合作始終佔有重要位置。他曾與安德烈・波伽利、席琳·狄翁、莎拉・布萊曼、芭芭拉・史翠珊、蘿拉・菲比安等世界級音樂人同台演出。此次選擇在亞洲巡演首站邀請閻奕格共演，不僅象徵東西方美聲的浪漫相遇，也讓台北站演出更添獨特性與驚喜感。主辦單位 Timeless Asia 表示：「期待觀眾能在這次合作中，聽見兩位傑出的音樂人，透過對旋律與情感的細膩理解，在同一首歌曲中相互呼應。」

這次與 Josh Groban 的同台合作，被形容為「美聲公主與王子的相遇」。Josh Groban  是以古典與流行跨界聞名全球的美聲王子，閻奕格則是經過多元舞台淬鍊，兼具技巧與情感深度的華語美聲公主，這場跨越背景與文化的對話，也將成為台北站最值得期待的亮點之一。Timeless Asia x Hype Records Presents: 「Josh Groban: GEMS World Tour - Taipei」將於 2026 年 2 月 11 日晚間在台北國際會議中心（TICC）隆重登場，門票已於 KKTIX 販售中。

