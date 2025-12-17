美聲天王攜手台北愛樂 喬許葛洛班明年2月來台開唱

喬許葛洛班將於明年2月來台開唱。（圖／Sami Drasin credit提供）

「美聲天王」Josh Groban（喬許葛洛班），將於2026年2月來台開唱，舉辦《Josh Groban: GEMS World Tour - Taipei》，台北場將特別邀請台北愛樂管弦樂團同台演出，以現場管弦樂磅礡的能量重現其橫跨20年的代表作品，為樂迷帶來更加立體、深刻的音樂旅程，勢必成為開春最受期待的文化盛事。

喬許葛洛班以其渾厚、感性卻具穿透力的嗓音聞名，作品橫跨古典跨界、抒情、流行與音樂劇，〈You Raise Me Up〉、〈To Where You Are〉、〈Evermore〉等代表作在不同編制中都展現出全然不同的生命力。近年他更持續與世界頂尖管弦樂團合作。2024年他受邀於紐約愛樂年度開季音樂會獻唱，展現在管弦樂編制中依然游刃有餘的舞台魅力。此次與台北愛樂的合作，將以更立體、更壯麗的聲響重現其經典曲目，帶來媲美百老匯與凱薩宮、超越錄音室版本的現場震撼。

喬許葛洛班台北演唱會特別邀請台北愛樂管弦樂團同台演出。（ TIMELESS ASIA提供）

從細膩的低語到全場共鳴的高昂旋律，《Josh Groban: GEMS World Tour - Taipei》將以完整、壯麗的音樂編制呈現 Josh Groban 的傳世金曲，這場演出不僅是喬許葛洛班世界巡演的重要里程碑，也是台灣樂迷難得一見、能近距離感受國際級美聲與頂尖樂團共同演出的珍貴時刻。

