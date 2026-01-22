美聲歌后齊豫5月9日唱進北流 霸氣喊：人生七十才開始

齊豫全新巡演「風采依舊．在」將於5月9日唱進台北流行音樂中心。(滾石唱片提供)

美聲歌后齊豫今( 22日)宣布首次個人巡演《風采依舊．在》將於年5月9日唱進台北流行音樂中心，68歲的齊豫以「人生七十才開始」優雅自勉不輕言退休，期許唱出經典歲月厚度與舞台自信的同時，並以淬鍊歌聲為自身音樂生涯全新篇章向全世界自我介紹！

齊豫全新巡演「風采依舊．在」去年4月從吉隆坡啟航後於亞洲各城市掀起熱烈迴響，在台灣歌迷聲聲喚下，終於宣布要在今年5月9日唱進台北流行音樂中心。她坦言此次「特別緊張」，原來在她47 年歌唱生涯中，過往多為合作或主題型演出，真正以個人名義舉辦的演唱會屈指可數，讓這次巡演成為齊豫格外珍貴的里程碑。

她把這次巡演視為出道以來最大挑戰：「個唱巡演還真是生平頭一遭！除了票房壓力，體力負荷也是一大考驗，畢竟穿著高跟鞋一唱就是3小時，根本是另類耐力賽，而且我的歌其實不太好唱，真的需要靠平時運功練氣才能過關，可以說是我出道以來最有挑戰性的一次巡演。」

齊豫在籌備過程中親力親為，從選曲、曲目編排到演出內容都不假他人之手，兼任演唱會的製作人的她期望把這場巡演成為最忠於「齊豫本色」的一場演出，「藉由這場演唱會，希望能把這一路走來所遇到的許多卓越音樂人所創作的經典作品唱得更好，能唱出47年前尚不具備的、深層的、從容和厚度，除了藝術本身的能量之外， 也想表達堅持初心，更容易讓風采依舊。讓音樂回歸主角，一切都是它的服務器！」

除了透過演唱會對長久支持自己的歌迷朋友傳達感謝之意，齊豫更盼望能把這場「不以娛樂為前提、企圖讓人靜下來的演唱會」當作名片，向更多新歌迷重新地自我介紹，同時以此砥礪自己，她笑說，「畢竟人生七十才開始，所以一定要唱好它！」

隨著台北場演唱會門票即將在23日開賣，齊豫許下新年願望：「期望把人生中的第一次巡演好好完成，是我今年最大的心願。」提及是否有退休規劃，齊豫則以一貫從容的態度回應：「退休的舵好像不在我的手中。」形容自己就像一件樂器、一個工具，「只要世界還需要、歌迷還願意聆聽，我就會隨時做好準備。」

