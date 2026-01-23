美聲組合爆女女曖昧情 牽手、碰頭一步到位

晨悠推出新歌〈本能動作〉。（圖／索尼音樂提供）

美聲組合晨悠由惟晨與以悠組成，今年推出《差一點的我們》雙曲企劃，由兩人共同創作，率先推出誠實曖昧前傳單曲〈本能動作〉，在視覺影像上，晨悠也上演女女曖昩情節，呈現出愛情剛開始的邊緣，火花已經亮起，勇氣卻還在顫抖的曖昩感。晨悠合作近12年，拍攝親密情節時，要牽手、碰頭、互相凝視都精準到位，情感流動十分自然，獲得大家稱讚，兩人笑說：「我們很有默契！」

晨悠為了新作品上演女女曖昧情。（圖／索尼音樂提供）

晨悠從出道以來，就有許多歌迷「許願」兩人在一起，兩人都表示是彼此最重要的朋友，而這次共同打造女女戀創作系列，兩人都寫得很投入，整個製作過程很愉快，〈本能動作〉被視為是「曖昩前傳」的故事，「這首歌寫的是一種小心翼翼、卻無法完全控制的靠近，本能總是比理智更快，偏執、佔有、被看穿後的赤裸，這些看似不完美的感受，反而讓情感顯得格外真實。」她們說：「靠近不再是一個選擇，而是一種無法阻止的反射動作。」

視覺影像以極簡的畫面呈現情緒的流動，沒有過多設計，只有停留、對望與靠近，工作和私生活都非常親近的晨悠，拍攝曖昧感十足的互動都自然又精準，導演提出的任何要求幾乎都可以一步到位，大讚晨悠很進入狀況。晨悠也表示，在拍攝現場印象最深的，是幾個幾乎靜止的鏡頭，反而最貼近歌曲狀態，她們也說：「希望聽眾在聽〈本能動作〉時，能允許自己誠實一次。不用急著定義關係，不用馬上想清楚未來，只要好好感受那個正在靠近的瞬間。」

