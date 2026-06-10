美職海盜隊宣布簽下17歲右投林珺希

記者陳正雄／綜合報導

美國職棒匹茲堡海盜隊於美東時間9日宣布，以小聯盟合約簽下18歲大溪高中投手林珺希；高中時身兼王牌投手與外野手的他，獲得「大溪大谷翔平」的稱號，目前仍在備戰本週開打的玉山盃青棒錦標賽，這也預計將成為他旅美前在臺的最後賽事。

下週將滿18歲的林珺希，是大溪高中投打二刀流好手，學生時期都就讀於桃園，分別於龜山國小、新明國中、大溪高中，身兼投手與外野手，右投右打，在國內拿過多次打擊獎，曾在去年高中木聯投出最快球速148公里，去年代表中華隊出戰U18世界盃，維持「二刀流」替球隊貢獻，其中以投手身份後援登板4場，後援4場，累積5.1局飆出8次三振，無失分，自責分率是完美的0。

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桃園大溪高中去年內野手廖宥霖加盟美職釀酒人隊，成為隊史旅外第一人，今年林珺希也接棒旅外，另外同校的U18世界盃國手賴謙凡也被視為有望旅外，兩人今年都代表桃園市參加玉山盃；先前賴謙凡表示，未來動向要等玉山盃打完才會比較明朗。

中華隊U18世界盃國手大溪高中右投林珺希加盟匹茲堡海盜隊。（中華棒協提供）