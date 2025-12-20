美股七雄不見車尾燈？ 特斯拉一個月狂飆25％

特斯拉股價近期刷新歷史新高。（圖／中新社）

特斯拉股價近期強勢走高，刷新歷史新高，根據《商業內幕》報導，回顧特斯拉股價今年經歷戲劇性反轉，從幾近腰斬後一路攀升至歷史新高。

美國川普當選後的2024年底特斯拉股價一度飆漲，進入2025第1季後急轉直下，股價幾近腰斬。特斯拉執行長馬斯克忙於領導政府效率部 (DOGE)，全球電動車銷售量也下滑，投資人當時坐不住了，特斯拉的電動車業務似乎被拋在腦後，股東會議上抱怨聲四起，社群媒體上批評聲浪也越來越大。

廣告 廣告

馬斯克宣布退出DOGE，市場立刻做出反應，特斯拉股價在短短4天內飆漲25%。股價回溫卻遇美中關稅戰，公司在中國有龐大產能，關稅飆升讓成本壓力越來越大。直到美中達成首次貿易休兵協議，特斯拉股價才在消息當周飆漲17%。

馬斯克年中回購10億美元的特斯拉股票，為漲勢再添動能。股價單日飆漲7%，接下來一周又再漲8%。馬斯克購買特斯拉股票，顯示他對公司營運有信心，也認為目前估值合理，也讓投資人更有信心跟進。

特斯拉股價自11月21日低點以來已反彈約25％，今年首度改寫歷史新高，同期《彭博》「美股七雄」指數漲幅不到6％，顯示特斯拉表現明顯超前，市場情緒樂觀。截至收稿，特斯拉19日股價下挫0.45%％，收報481.2美元。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

中山隨機殺人案釀4死！騎士停紅燈遭砍身亡 姊姊痛喊「他殺了我弟弟」

張文隨機殺人墜樓亡！廢死聯盟才喊「剝奪受刑人未來太殘忍」 貼文被嗆爆

張文隨機砍人釀4死！電腦雲端顯示規劃半年以上 初步排除共犯