美股三大指數漲跌不一 軍工股全線走強

美股週四走勢趨於平淡。圖為美國紐約證交所資料照片。路透社



美國股市三大指數週四（1/8）表現不一。重量級科技股下跌讓標準普爾500指數表現平淡，軍工股則因美國總統川普表示要大幅增加國防支出後應聲上漲。

美股週四走勢趨於平淡，標普500指數幾乎整天原地踏步，波動極小。分析師指出，在連續上漲幾天之後，市場出現了一定程度的獲利回吐，同時地緣政治風險依然處於高位。當前，市場正在為即將到來的財報季進行重新佈局。

AI晶片龍頭輝達（Nvidia）週四股價下跌2.2%，晶片大廠博通（Broadcom）跌逾3.2%，微軟（Microsoft）跌約1.1%。重量科技股下挫，讓以科技股為主的那斯達克綜合指數週四收盤時下跌104.26點或0.44%，收23480.02點。

廣告 廣告

與此同時，軍工類股則是受到川普表態將大幅提供國防開支影響，全力衝刺上揚。道瓊工業指數上漲270.03點或0.55%，收報49266.11點。標準普爾500指數微漲0.53點或0.01%，收在6921.46點。

評級機構惠譽週四上調了美國經濟增長預期，預計2025年GDP增長2.1%，並在納入因政府停擺而延遲公佈的資料後，預測2026年經濟增速為2.0%。

投資人同時關注週五公佈的12月非農就業報告，該報告將是美國史上最長政府停擺結束後，首批具有較高參考價值的宏觀經濟資料之一。

更多太報報導

真想買下格陵蘭？路透：川普政府打算給每位島民1~10萬美元

快訊／前一天擊斃女子引爆示威 美聯邦執法人員再開槍擊傷兩人

稱中國是否犯台「由習近平決定」 川普：但我會很不高興