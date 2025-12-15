美股上週五殺聲隆隆！台股開盤下跌78點

▲台北股市今（15）日開盤下跌78.23點、來到28119.79點。（圖／NOWnews資料照片）

[NOWnews今日新聞] 市場人士指出，近期多家與人工智慧（AI）題材高度相關的企業釋出最新指引後，投資人對AI題材的熱度降溫，紛紛獲利了結，博通暴跌拖累晶片股表現，費半上週五重挫逾5%，拖累台北股市今（15）日開盤下跌78.23點、來到28119.79點。

大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.48點、來到264.89點。

權值股全數走低，權王台積電開盤下跌35元、來到1445元，鴻海開盤下跌5.5元、來到221.5元。

博通在甲骨文之後公布的財報未能滿足華爾街期待。儘管博通獲利優於預期，但公司未能清楚說明AI投資何時帶來實質回報，反而引發對獲利空間遭壓縮的疑慮，博通上週五暴跌逾11%。

另一方面，在聯準會今年第三度降息後，週五市場行情延續了輪動交易的趨勢，價值股獲買盤青睞。美債殖利率週五同步攀升，10年期公債殖利率升至4.18%以上，30年期公債殖利率升破4.85%，也對高估值成長型股票形成壓力。

美股四大指數全數走低，道瓊指數下跌245.96點或0.51%，收48458.05點，那斯達克指數下跌398.686點或1.69%，收23195.169點，標普500指數下跌73.59點或1.07%，收6827.41點，費半指數暴跌377.919點或5.10%，收7033.565點。

科技五大巨頭普遍走弱，Meta下跌1.30%，蘋果上漲0.09%，Alphabet下跌1.01%，微軟下跌1.02%，亞馬遜下跌1.78%。半導體股全數收黑，AMD下跌4.81%，博通重挫11.43%，輝達下跌3.27%，應用材料下跌4.04%，高通下跌1.64%，美光下跌6.70%。

台股ADR同步走弱，台積電ADR下跌4.20%，日月光ADR下跌3.90%，聯電ADR下跌0.25%，中華電信ADR下跌0.14%。

