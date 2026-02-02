美股上週五走跌 台股開盤下跌55點

▲台北股市今（2）日開盤下跌55.29點、來到32008.46點。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普選定華許接任聯準會主席，美元創5月以來最大漲幅，美國股市上週五（30日）全數走跌，費半指數下挫逾3.8%，拖累台北股市今（2）日開盤下跌55.29點、來到32008.46點。

大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌1.1點、來到299.68點。

權值股多數走低，權王台積電開盤下跌25元、來到1750元；鴻海開盤下跌1.5元、來到219元；台達電開盤下跌50元、來到1170元。

美國總統川普選定華許接任聯準會主席，如果華許獲得參議院確認，華許將在現任聯準會主席鮑爾5月任期結束後接替他。不過，在共和黨內部可能出現反對聲音的情況下，他在參議院的過關前景仍存在變數。

在人事消息帶動下，美元指數走強，黃金與白銀則大幅回檔。金價跌破每盎司5000美元關卡，白銀盤中一度暴跌逾25%，創下史上最大單日跌幅，市場避險情緒明顯降溫。

此外，貿易政策風險再度浮上檯面。川普揚言，可能對加拿大飛機進口課徵高達50%的關稅，並考慮撤銷部分新型飛機的認證資格，指控加拿大透過認證制度，實質阻擋美國商務機銷售。同時，川普也表示，將對向古巴供應石油的國家加徵新一輪關稅，墨西哥因此面臨新的貿易壓力。

美股四大指數全數走低，道瓊指數下跌179.09點或0.36%，收48892.47點，那斯達克指數下跌223.305點或0.94%，收23461.816點，S&P500指數下跌29.98點或0.43%，收6939.03點，費城半導體指數下跌321.917點或3.87%，收7998.473點。

科技五大巨頭走勢分歧。Meta下跌2.95%，蘋果上漲0.46%，Alphabet下跌0.07%，微軟下跌0.74%，亞馬遜下跌1.01%。半導體股多數走低，AMD下跌6.13%，博通上漲0.17%，輝達下跌0.72%，應用材料下跌5.57%，高通下跌0.41%，美光下跌4.80%。

台股ADR賣壓沈重，台積電ADR下跌2.65%，日月光ADR下跌4.04%，聯電ADR下跌3.78%，中華電信ADR下跌0.38%。

