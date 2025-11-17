美股上週五跌多 台股開盤上漲203點

▲台北股市今（17）日開盤上漲203.24點、來到27600.74點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 投資人觀望情緒依舊濃厚，美國股市上週五（14日）跌多漲少，僅有那斯達克指數小漲0.1%，不過台北股市今（17）日先行止穩，開盤上漲203.24點、來到27600.74點。

大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.28點、來到256.53點。今日開盤量大強勢個股：蜜望實、華邦電、南亞科、大量、長興。

權值股多數走高，權王台積電開盤上漲20元、來到1450元；鴻海以平盤價241元開出；台達電開盤上漲3元、來到925元。

市場對聯準會政策方向的觀望情緒升溫，由於近期聯準會官員談話偏向鷹派，使交易員對12月降息一碼的預期從1個月前的約95%，大幅降至不足五成。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里表示，美國經濟展現韌性，通膨仍需注意，降低他對降息的意願。

此外，史上最長的六週政府關門使決策者缺乏即時的通膨與就業資訊。勞工統計局宣布，九月就業報告將於11月20日發布。

在物價議題上，美國總統川普週五盤後宣布調降咖啡、可可、香蕉、牛肉及多種水果與香料的關稅，以減輕美國家庭因食品價格走高所承受的壓力，此舉顯示川普在面對民生物價反彈後調整關稅政策方向。

此外，VIX指數升至四週高點，反映市場情緒持續不安，美股四大指數上週五多數走低，道瓊指數下跌309.74點或0.65%，收47147.48點，那斯達克指數小漲30.234點或0.13%，收22900.589點，標普500指數小跌3.38點或0.05%，收6734.11點，費半指數小跌7.54點或0.11%，收6811.20點。

科技五大巨頭多走弱。Meta下跌0.071%，蘋果下跌0.20%，Alphabet下跌0.78%，微軟上漲1.37%，亞馬遜下跌1.22%。半導體股卻多數走高，AMD下跌0.46%，博通上漲0.73%，輝達上漲1.77%，應用材料上漲1.25%，高通下跌0.30%，美光上漲4.17%。

台股ADR漲跌互見，台積電ADR上漲0.93%，日月光ADR下跌0.14%，聯電ADR上漲0.42%，中華電信ADR下跌0.07%。

