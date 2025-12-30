美股主要股指平盤震盪！台積電ADR漲0.12%

▲美股30日開盤，主要股指平盤震盪。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國股市30日開盤，三大股指開盤變動不大，標普500指數指數、那斯達克指數平盤波動，道瓊工業指數下跌47點、跌幅0.1%。

截至美東時間上午10時，道瓊工業指數下跌14.16點或0.03%，暫報48,447.77點；標普500指數上漲5.34點或0.08%，暫報6,911.08點；那斯達克指數上漲25.01點或0.11%，暫報23,499.36；費城半導體指數上漲29.2點或0.41%，暫報7,207.47點。

個股部分，輝達下跌0.41%、特斯拉下跌0.15%、台積電ADR上漲0.12%、Alphabet上漲0.36%、Meta上漲1.98%、微軟上漲0.25%、甲骨文上漲1.25%、英特爾上漲1.88%。

美國財經媒體CNBC報導，投資人拋售了一些今年的科技股大贏家，包括輝達下跌超過1%、Palantir Technologies下跌2.4%。BD8 Capital Partners執行長多蘭（Barbara Doran）表示，現在可以看到，投資人正在擔憂人工智慧的泡泡過渡膨脹。

受供應中斷、美元走軟、對中國經濟成長預期改善以及AI領域巨額支出等因素推動，銅價預計將迎來十多年來最大的年度漲幅。週二，倫敦金屬交易所 (LME) 三個月期銅價格上漲1.5%，至每噸12,405美元，略低於昨日創下的每噸 12,960美元的歷史新高。

白銀的價格也在週二早盤上漲7%，截至美東時間上午7時25分，三個月期白銀期貨價格上漲7.2%，達每盎司75.53美元，白銀今年迄今累計漲幅達158%。

