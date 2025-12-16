美股交易大變革？那斯達克將推「全天候交易」 買輝達蘋果不用再熬夜了
財經中心／李宜樺報導
全球金融市場將迎來一場震撼性變革！路透社報導，作為全球最大證券交易所之一的那斯達克（Nasdaq），已計畫於今天正式向美國證券管理委員會（SEC）提交文件，推動股票「全天候交易」（Nearly 24/7 Trading）機制。此舉是為了滿足全球投資人對輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）等科技巨頭股票持續升溫的需求，目標是將交易時間從目前每日16小時大幅延長至每日23小時，預計最快在2026年下半年上路，徹底顛覆全球投資人的交易習慣，未來買賣「輝達」、「蘋果」等美股將可免去熬夜盯盤的痛苦！
全球瘋搶美股 那斯達克被迫延長交易時間
隨著美國股市市值占全球上市公司總市值的約三分之二，加上去年外國投資人持有的美股總額已高達17兆美元，全球投資人對美股的交易需求持續爆炸性增長。那斯達克北美市場資深副總裁麥克（Chuck Mack）直言：「我們看到美國市場本身也變得愈來愈全球化。」
這項提交給SEC的申請，標誌著那斯達克正式邁向每週五天、全天候交易的第一步。那斯達克總裁柯恩（Tal Cohen）早在今年3月就已開始與監管機構進行討論，預計新制將在2026年下半年推出。這場交易時間的革命，也吸引了紐約證券交易所（NYSE）與芝加哥期權交易所全球市場公司（Cboe Global Markets）跟進，紛紛宣布計劃推動股票全天候交易。
告別固定時段 交易將分兩大區塊
那斯達克計劃將股票與交易所交易產品（ETP）的交易時間，從目前每日16小時延長為每日23小時。新的制度將把現行的三階段（盤前、正常盤、盤後）交易，改為「日間」與「夜間」兩大時段：
日間時段： 自美東時間凌晨4時開始，至晚間8時結束。此時段仍包含傳統的開盤鐘聲（上午9時30分）與收盤鐘聲（下午4時）。
夜間時段： 自晚間9時開始，至隔日凌晨4時結束。夜間時段中，晚間9時至午夜12時完成的交易，將被視為隔一個交易日的交易。
中間僅保留一小時（晚間8時至9時）進行系統維護、測試與交易結算。整個交易週將從週日晚間9時開始，至週五晚間8時結束。
2026年是關鍵 華爾街憂心三大風險
這項全天候交易制度的推動，讓支持者看好美國以外的投資人能「按照自己的方式、在自己的時區」即時回應市場變化。麥克指出，近年來，美國夜間交易時段的需求已顯著成長。
然而，這場革命能否順利上路，仍取決於幾項關鍵配套措施：包括負責顯示最準確報價的證券資訊處理系統升級，以及美國證券存託結算公司（DTCC）計劃於2026年底前完成股票全天候清算機制。
華爾街部分大型銀行對此仍抱持保留態度，擔憂此舉可能帶來三大風險，包括：流動性下降、市場波動加劇，以及投資報酬的不確定性。投資人未來在夜間交易時，務必留意市場深度與成交量變化。
