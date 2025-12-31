美股今年最後一個交易日！開盤主要指數齊跌

▲美股迎來2025年最後一個交易日，31日開盤後各主要指數齊跌，美股今年未能上演聖誕行情，年尾幾個交易日都表現清淡。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股迎來2025年最後一個交易日，31日開盤後各主要指數齊跌，美股今年未能上演聖誕行情，年尾幾個交易日都表現清淡，但若以整年度來看，美股依舊是豐收的一年。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌140.40點，或0.29％；標普500指數下跌18.60點，或0.25％；那斯達克指數下跌67.49點，或0.29％；費城半導體指數下跌34.09點，或0.48％。

根據《CNBC》報導，儘管連續3天下跌，但標普500指數今年累計已上漲17％，連續第三年達成雙位數漲幅。而那斯達克指數受惠於AI熱潮，年度漲幅是更驚人的21％，道瓊工業指數由於科技股佔比較低，年度漲幅則是「僅有」13％。

美股今年在川普宣布對等關稅後一度暴跌，甚至瀕臨跌入熊市，但華爾街最終還是演出逆轉勝。不過，年末的聖誕行情並未出現，讓投資人在展望2026年時，仍不免帶有一些擔憂。

分析師舒恩（Meghan Shue）表示，「展望明年，我們預期市場的波動性會稍微升高」。舒恩補充認為這會是一種健康的整理與輪動，「市場正為牛市的下一個階段重新調整；我們預期這波牛市仍將持續，儘管目前經濟衰退風險仍處於相對偏高水準」。

AI熱潮是近幾年推動股市上漲的關鍵性力量，不過，AI熱潮的敘事今年開始出現一些轉折，贏家與輸家發生輪換，亞馬遜今年累積漲幅約為6％，雖然被認為是科技巨頭之一，但表現還輸給大盤甚多。另一方面，黃金與白金等大宗商品今年表現搶眼，皆有望創下1979年以來最佳年度表現，黃金年度累計漲幅超過66％，白銀則是更驚人的165％。

