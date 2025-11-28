美股休市 台股早盤小漲 主要權值股皆挫！僅靠台積電、聯發科撐盤

台股週五早盤小幅開高，最高漲逾百點至27684點。廖瑞祥攝



美股適逢感恩節休市一天。台股昨日收漲144點站上月線，今日（11/28）早盤小幅開高，以27566點開出，早盤最高漲逾百點至27684點，台積電最高漲至1450元。

台積電昨收盤小挫5元，以1435元作收。今日開盤小漲5元，以1440元開出，最高漲15元至1450元，最低則維持1435元平盤價。若漲勢持續，有望收復月線。

主要權值股漲少跌多，鴻海跌逾2%，富邦金、廣達、日月光投控、國泰金、中信金、智邦皆跌逾1%；中華電、兆豐金、聯電小挫；緯穎則小漲。

近日市場傳出Meta將採用Google TPU自研晶片，Google供應鏈迎來一波漲幅，而聯發科第一個AI ASIC大客戶即為Google，聯發科股價本周已連4漲，從上週五收盤價1145元漲至昨日1340元，漲幅逾17%；近6個營業日收盤價差達155元，已被證交所列為注意股。今日早盤續漲半根，股價最高漲至1410元，若漲勢持續，可望收復年線，且站上所有均線。

記憶體族群近日波動頗大，今早呈現一波漲勢，群聯漲逾8.5%，股價最高漲至1150元。力積電漲近半根，華邦電、旺宏漲逾3%，鈺創漲逾2%；南亞科漲逾1%，仍被證交所列為注意股。

