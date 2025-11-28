美股休市+數據延期！新台幣貶回31.4字頭 單月重貶逾6角、月線連二黑

央行說明春節新鈔記者會。廖瑞祥攝



美股適逢感恩節休市，儘管投資人持續消化AI泡沫疑慮，且普遍預期美國聯準會（Fed）下月再度降息，但在經濟數據不足的情況下，瀰漫觀望情緒。台股收漲、熱錢轉為出走，新台幣匯率今（11/28）日持平開出，在外資大舉匯出，匯價由升轉貶，收盤前再度摜破31.4字頭，出口商則是惜售等待下一次低點，終場收31.408元、貶6.8分，中止連三紅；而累計本週升值2.2分，周線翻紅、中止連三黑。

11月初美國政府停擺的窘境未解，華爾街高層釋出AI熱潮恐催生資產泡沫的警訊，Fed官員對降息的態度不一，導致美股重挫，台股也由漲轉跌，加上匯市幾乎緊貼股市，儘管美國政府在月中重啟，但在多空交戰下，熱錢持續撤出，使得匯價從30.8元一路貶破31.4字頭，只有5個交易日上揚，其餘交易日全面收黑，累計單月重貶6.59角、月線拉出連二黑。

匯銀人士表示，美股因感恩節休市，交易僅半天，台股顯得沒有方向，外資更是轉頭匯出，新台幣匯率一早以持平開盤，在熱錢大舉出走，匯價一路摜破31.4字頭，而月底往往出口商實質拋匯，但最近都隨著匯價走勢進行拋補，反而轉向惜售，央行也樂得輕鬆，尾盤收在31.408元，再度由紅翻黑，總成交值擴增至18.225億元。

匯銀人士指出，美國原本要發布的個人消費支出物價指數（PCE）和經濟成長率等重要數據，受到先前政府停擺影響而全部延期，雖然降息預期濃厚，在缺乏數據支撐，使得美元指數維持在99.6，非美貨幣持續呈壓，新台幣既然回到31.4字頭，短線持續回測31.5元關卡。

根據央行統計，美元指數小漲0.11%、歐元小跌0.12%，主要亞幣全面下挫，韓元持續狂貶、大跌0.70%，新台幣貶0.22%、日圓貶0.12%、星幣小貶0.07%，僅人民幣微漲0.04%。

