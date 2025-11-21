美股先跪、台股跟著千點倒！ 知情人士：美財部緊縮TGA資金流動性被活生生掐住
台股今(21)日再現千點級暴跌，盤中一度重挫1030點、終場仍摔落991.42點之多，寫下史上第六大跌點，收在26434.94點，昨天大漲一次全都吐光光。從輝達(NVIDIA)應收帳款疑雲，到非農就業指數比預期高壓低美降息機率，再到美國財政部TGA帳戶緊縮、全球流動性突然抽乾，多重利空一次湧上台，讓台股上演「沒人敢接刀」的恐慌賣壓。投資人最怕的不是利空，而是不確定性。
台股（21）日再經歷驚心動魄的一天，盤中一度狂瀉超過1030點，終場大跌991.42點，收在26434.94點。盤面血流成河，電子權值股成為最大拖累來源。台積電一檔就包辦562.21點跌點；鴻海雖然迎來科技日，仍無法抵抗賣壓，股價重挫49.72元；台達電更扯後腿47.44點。
外界以為這波重挫與美國非農就業優於預期，導致12月降息機率大幅降低有關。但背後傳出壓垮全球科技股的真正導火線，是輝達(NVIDIA)財報中的一個敏感數字，應收帳款暴增100多億美元。市場馬上抓AI伺服器供不應求，理論上出貨跟金流都應該火熱，但帳款卻收不回來？是塞單？還是客戶付款速度變慢？這個灰色地帶瞬間放大恐慌。輝達股價因此重挫3.15%，拖累費半重挫4.77%，全球AI鏈全面失火，台股自然也躲不掉。
然而，拖垮市場的，遠不只一家公司的疑慮。瑞源投顧分析師林儒毅認為，背後真正加深跌勢的是美國財政部TGA帳戶收縮，讓市場以為會回流的資金突然沒了。
疫情後，美國TGA（美國政府開在聯準會的銀行帳戶）通常維持在8000億美上下，目前僅剩約3000億美元，距離原Q3目標8500億美元差距甚多。市場原本期待：美國政府重新開門後，TGA會釋放流動性，給市場補血，但事實正好相反。財政部挹注金融體系的資金竟然減少342億，同時卻在市場上大量發行國債與短期票據，規模高達數千億美元。
資金大量被國債吸走，卻沒有回補TGA帳戶，形成「流動性真空」。TGA又要在年底前回復到8500億美元附近，意味著市場期待的資金放水短期根本不會發生。這一收一放之間，市場瞬間缺水。成長股、高估值板塊遭遇無差別拋售，全球股市同步跳水。這也是為什麼，明明沒有「重大黑天鵝」，整個市場卻像突然被掐住脖子。法人直言：「市場最怕的不是利空，而是不確定性。」
輝達應收帳款的疑問；美國該釋放資金沒有釋放；就業數據超過預期，再次觸發降息機率大降情緒，美股、尤其跟台股干係極深的費半指數大跌，正是今日引爆台股近千暴跌的三股壓力。
更多鏡報報導
找到了！台股狂瀉一度超過千點的元凶 黃仁勳輝達惹的禍
降息恐延後澆熄市場信心 台股大跌800點 台積電死守1400大關
砍砍砍！加密市值蒸發33兆 幣圈重傷男麻吉大哥生日願望只求「不被清算」
其他人也在看
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股崩近千點嚇股民！專家曝「還沒跌完」3步驟教你撿便宜股
台股今（21）日收盤重摔近千點（收盤下跌991.42點），創下史上第六大跌點！原本市場因 NVIDIA 亮眼財報而燃起的希望，一瞬間被澆熄。對此分析師直言，今天這波大跌其實「完全在預料之中」畢竟前一晚 NVIDIA 盤後跌了 3%，台股開盤勢必跟著遭殃；再加上美股四大指數通通壓在「季線下」，技術面早已示警，台股跌破季線只是早晚的事，且還有下探空間。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
輝達財報拯救全球股市！專家卻揭「還有一隻老虎」準備殺盤 美股落底時間曝光
全球AI龍頭輝達公布第3季財報，優異表現皆超出市場預期，同時也激勵到全球股市大漲。不過萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道中示警，雖然輝達財報堪稱完美，但「去了一隻狼來了一隻虎」，市場一因素將導致盤面強力反彈後再度回到整理，並預測美股落底的時間將落在這幾天。蔡明彰表示，輝達第3季營收達570億美元、年增62%，比前一季年增56%再變強，顯示AI晶片......風傳媒 ・ 18 小時前
記憶體股被猛錯殺？外資反手點火這3檔 喊明年獲利狂飆2股本...目標價直接飛到5字頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群昨（19）日在大盤重擊下全線潰逃，南亞科與旺宏爆量下殺，華邦電解禁後更是連續2天跌不停，群聯、威剛、宇瞻、商...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】台股自由落體重挫800點 跌回26,600點...分析師：先觀望1指標
台股今（21）日受到美股拖累，將昨日的漲點全吐回，開在26,821.97點，隨後遭摜殺跳水逾800點，最低一度跌破26,600點。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股目前面臨季線保衛戰，但尚未確立進入空頭循環，由於周五賣壓通常較重，因此今天展開強勢反彈的機率不高，最可能的模式是多空交戰，跌幅有機會控制在700點以內。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前
台積電跌到1385元狂殺！投資人嚇瘋「還能買嗎？」 陳重銘打強心針反喊：國家隊送分題來了！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電（2330）自10月底衝上1525元天價後一路震盪走弱，今21日更跌破1400元，收在1385元，讓不少投資人心慌慌：「台積電還...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
10月獲利「年增1145%」！這「被動元件廠」開盤即攻頂 電零股8檔飆漲停最強勢
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三在科技股領漲下，主要四大指數震盪收高，市場看好AI晶片巨頭輝達（Nvidia）財報，輝達盤後也公布了2026財年第三季...FTNN新聞網 ・ 1 天前
達人台股攻略1／AI是熄火不是崩 張真卿點兵3大權值股跌到這價位閉眼買
台股投資名家張真卿股市資歷40年，他看這波AI發展趨勢，直言至少走10年大運；但股價漲多勢必拉回，產業面表現與資本市場未必同調，如何在中間取得平衡是2026投資重要課題。他點名3大權值股，當股價修正到一定程度，閉著眼睛買。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
記憶體股遭血洗！華邦電14.4萬張、南亞科12.9萬張爆量跳水跌停 法人看法曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）爆出第3季應收帳款飆升至333.91億美元，市場擔憂客戶拉貨力道不如預期，美股聞訊跳水翻黑，衝擊迅...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
你輸的不是市場，而是情緒！ETF 新手最容易踩的三大雷
過去一年，台股多次刷新歷史高點，市值型 ETF 的人氣持續飆升。無論滑社群、看投資論壇，甚至午休與同事閒聊，都充滿了這樣的氣氛：「ETF 很穩，小資族一定要買」、「長期投資一定賺，我朋友靠 ETF 已經換車了。」在這種環境下，不投資好像落伍，投資太慢又像錯過黃金時機。於是，許多人慌了，也勇敢了鉅亨網 ・ 1 天前
台積電跌60元至1395！昨日漲幅全吐回、網崩潰「昨天衝進去被套鼠」 名師解析
輝達財報太亮眼帶來的煙火只有一天，台積電（2330）今（21）日開盤再度失守 1400 元大關，前一天的漲幅全數吐回，市值跌到36.17兆元，一天蒸發逾兆元，網友喊：「 昨天衝進去的被套鼠了」，分析師指出，市場現階段重回防禦心態，投資人操作宜採分批、減壓方式應對震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前
記憶體大逃殺！華邦電、南亞科爆量翻黑跳水逾8% 分析師：勿接刀
台股今（20）日上演大反攻，盤面類股百花齊放，惟記憶體族群盤中股價由紅翻黑上演大逃殺，台股前三大成交王由力積電（6770）、華邦電（2344）和南亞科（2408）霸榜，成交量皆達20萬張以上，成交金額合計逾600億元，其中雙雄盤中股價一度跳水逾8%。對此，分析師則示警，目前並非好的進場時機，不建議馬上進場接刀。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
大魯閣擬以10億元出售台中、新竹兩商場予遠雄，聚焦海外市場拓展
【財訊快報／記者陳浩寧報導】大魯閣(1432)20日董事會通過擬以十億元將所持有之台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」之營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業股份有限公司。大魯閣自2015年7月起營運位於台中大魯閣新時代購物中心，自2018年5月起營運新竹大魯閣湳雅廣場，運用自身在運動休閒產業的相關經驗，將兩座商場轉型成差異化的體驗型商場。但大魯閣也提到，鑑於百貨通路產業競爭激烈、經營挑戰日增，且基於公司長期財務規劃、營運發展策略、海外市場擴張布局之所需，因此決議處分兩座商場的營業資產及經營權利。展望未來，大魯閣表示，將持續透過財務架構的調整，集中內部資源，更聚焦於核心業務—運動休閒事業及海外市場拓展。持續朝「輕資產、重經營」方向調整，提升營運彈性，打造更具競爭力的成長動能。財訊快報 ・ 11 小時前
股市為何又重挫？不是輝達的問題 最怕資料中心爆慘事
輝達亮眼的財報與財測，讓美股只嗨了半天，盤中出現反轉，半導體與AI族群成為殺盤重心，最終費城半導體指數挫低4.77%，輝達下殺3.15%。分析師指出，科技巨頭瘋狂建置資料中心的高額投資仍令人擔憂，焦點並不是晶片銷售。中時財經即時 ・ 8 小時前
台股收盤》台股跳水逾990點 史上第六大跌點 專家：降息預期崩了
[Newtalk新聞] 台股今天(21日)終場跌逾990點，收在26434點！上櫃、電子與金融類股全收黑！盤中最低來到26,395點，跌點一度擴大逾千點，成交量約5498.35億元，創下史上第6大跌點。 分析師林漢偉表示，輝達財報利多不漲，股價長黑K破線，AI泡沫聲浪太強，台股重挫跌破季線，昨天史上第二大漲點全數回吐，今天大跌991點，創下史上第六大跌點。 分析師鐘崑禎表示，今天幾乎所有族群通殺！記憶體：南亞科、華邦電、群聯跌停鎖死！PCB：台光電、定穎投控觸及跌停！散熱：奇鋐、高力觸及跌停！AI趨勢不變！台股轉為大區間震盪。 至於何時轉強？鐘崑禎指出，台股轉強靠的不是輝達財報，而是只需讓市場確信，就算12月不降息，1月也會降。 「昨天大漲快900點，今天一度大跌千點。」哲哲老師、分析師郭哲榮表示，輝達的財報確實是解除AI泡沫的疑慮，所以這一波下跌是屬於籌碼與技術面的洗牌。 「股市回檔主要原因是昨晚美國公布，9月的非農數據原先預期5萬人，實際公布11.9萬人，讓下個月的降息預期直接跌破40％，所以是總體經濟面以及籌碼面的問題，並不是AI泡沫造成的。」哲哲老師說，這只是短線上會影響，只要新頭殼 ・ 2 小時前
記憶體神話破滅？指標股華邦電一度跌停 群聯暴挫...攜「1小兵」入列跌停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股在歷經上一日報復性強彈後，今（20）日開低震盪，一度暴挫逾800點，截至9時15分，暫收26,706.18點，大跌720.18點、跌幅...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
輝達「美國製造」功臣！3大台廠被點名：未來4年擴大布局
AI巨頭輝達再度端出「救世主級」財報，最新財報開紅盤，強到直接把整個市場的AI泡沫疑慮一腳踹飛，輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）在今（20）日清晨舉行線上法人投資會議上，點名台廠，包括鴻海、緯創、矽品精密（已併入日月光集團）及其他夥伴合作，未來4年將擴大輝達在美國布局。中時財經即時 ・ 1 天前
台股早盤一度急殺逾900點「3原因拖累」！記憶體族群重災觸及跌停
美股四大指數20日全面下跌，連帶影響到台股表現，今（21）天開盤急殺，早盤一度下挫900多點，觸及2萬6508點，創下波段新低，權值股台積電股價開盤也重挫60元，鴻海、聯發科股價開盤也走跌，專家指出，台視新聞網 ・ 4 小時前
《興櫃股》最強新股！鴻勁1原因外資喊上3500元
【時報-台北電】興櫃股王鴻勁精密預計下周四（27日）上市掛牌，以1495元申購價與興櫃股價推算，每張價差高達百萬，在17~19日止的3天申購期間，總計凍資2992億元刷新市場紀錄，昨（20）日興櫃股價續漲至2595元，中籤投資人等同現賺110萬元，且外資喊出3500元目標價，再寫新科千金股超狂紀錄。 由於鴻勁本次總計收到20萬157筆公開申購單，凍結市場資金2992億元，除創下單一個股公開申購凍資最高金額紀錄，平均得標價2030.37元、競拍總得標金額267.9億元，也雙雙刷新紀錄，而按照公司提供申購3299張換算，初估中籤率約1.65%，預計今（21）日進行抽籤。 鮮少出具台灣個股報告的神祕外資Aletheia資本，繼7月罕見釋出對鴻勁的正面看法，最新報告再度出爐，預期AI GPU/ASIC產品發展前景，將帶來主動式溫控系統（ATC）、高階半導體製程後段測試分選機（handler）與冷板的全面升級，為鴻勁帶來30%的成長空間。 看重鴻勁在半導體先進製程的關鍵角色，該外資上調鴻勁明起2年EPS預估值17~25%，除給予「買進」評級，目標價更一口氣調升4成，由2500元升至3500元，以時報資訊 ・ 6 小時前