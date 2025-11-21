美股先跪、台股跟著千點倒！ 知情人士：美財部緊縮TGA資金流動性被活生生掐住

美國財政部TGA資金該放水沒放水，市場流動性受阻，美科技股成重災戶，台股跟著反應慘跌。

台股今(21)日再現千點級暴跌，盤中一度重挫1030點、終場仍摔落991.42點之多，寫下史上第六大跌點，收在26434.94點，昨天大漲一次全都吐光光。從輝達(NVIDIA)應收帳款疑雲，到非農就業指數比預期高壓低美降息機率，再到美國財政部TGA帳戶緊縮、全球流動性突然抽乾，多重利空一次湧上台，讓台股上演「沒人敢接刀」的恐慌賣壓。投資人最怕的不是利空，而是不確定性。

台股（21）日再經歷驚心動魄的一天，盤中一度狂瀉超過1030點，終場大跌991.42點，收在26434.94點。盤面血流成河，電子權值股成為最大拖累來源。台積電一檔就包辦562.21點跌點；鴻海雖然迎來科技日，仍無法抵抗賣壓，股價重挫49.72元；台達電更扯後腿47.44點。

外界以為這波重挫與美國非農就業優於預期，導致12月降息機率大幅降低有關。但背後傳出壓垮全球科技股的真正導火線，是輝達(NVIDIA)財報中的一個敏感數字，應收帳款暴增100多億美元。市場馬上抓AI伺服器供不應求，理論上出貨跟金流都應該火熱，但帳款卻收不回來？是塞單？還是客戶付款速度變慢？這個灰色地帶瞬間放大恐慌。輝達股價因此重挫3.15%，拖累費半重挫4.77%，全球AI鏈全面失火，台股自然也躲不掉。

然而，拖垮市場的，遠不只一家公司的疑慮。瑞源投顧分析師林儒毅認為，背後真正加深跌勢的是美國財政部TGA帳戶收縮，讓市場以為會回流的資金突然沒了。

疫情後，美國TGA（美國政府開在聯準會的銀行帳戶）通常維持在8000億美上下，目前僅剩約3000億美元，距離原Q3目標8500億美元差距甚多。市場原本期待：美國政府重新開門後，TGA會釋放流動性，給市場補血，但事實正好相反。財政部挹注金融體系的資金竟然減少342億，同時卻在市場上大量發行國債與短期票據，規模高達數千億美元。

資金大量被國債吸走，卻沒有回補TGA帳戶，形成「流動性真空」。TGA又要在年底前回復到8500億美元附近，意味著市場期待的資金放水短期根本不會發生。這一收一放之間，市場瞬間缺水。成長股、高估值板塊遭遇無差別拋售，全球股市同步跳水。這也是為什麼，明明沒有「重大黑天鵝」，整個市場卻像突然被掐住脖子。法人直言：「市場最怕的不是利空，而是不確定性。」

輝達應收帳款的疑問；美國該釋放資金沒有釋放；就業數據超過預期，再次觸發降息機率大降情緒，美股、尤其跟台股干係極深的費半指數大跌，正是今日引爆台股近千暴跌的三股壓力。



