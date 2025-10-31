美股全數收黑 台股開盤小跌7點

▲台北股市今（31）日開盤下跌7.06點、來到28280.47點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 投資人消化聯準會鷹派訊息、美中貿易休戰，不過美國科技股最新財報表現參差等多重因素，美國股市週四全數走跌，連帶台北股市今（31）日開盤下跌7.06點、來到28280.47點。此外，台股今日收週、月線。

大盤開低之際，中小型股逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.15點、來到262.17點。

權值股漲跌互見，台積電開盤上漲5元、來到1510元；鴻海開盤熄火，下跌1元、來到261元；台達電開盤下跌10元、來到1000元，陷入千元保衛戰。

美國總統川普與中國領導人習近平週四達成協議，延長關稅休戰、放寬出口限制、降低部分貿易壁壘，可望緩和雙邊緊張，但距離涵蓋核心競爭的全面協議仍有距離。

協議內容使中國維持製造競爭力，美國則受益於稀土解除封鎖、恢復黃豆出口。市場預期該協議短期利多有限，反彈幅度有限。

美國參議院週四以51票對47票通過決議，試圖推翻川普政府在全球實施的大部分關稅措施，四名共和黨議員倒戈與民主黨站在同一陣線，使共和黨內部分歧再度浮現。

美股四大指數昨日全數走低，道瓊指數下跌109.88點或0.23%，收47522.12點，那斯達克指數下跌377.329點或1.58%，收23581.144點，標普500指數下跌68.25點或0.99%，收6822.34點，費半指數下跌111.93點或1.53%，收7216.00點。

科技五大巨頭漲跌不一，Meta大跌11.33%，蘋果上漲0.63%，Alphabet上漲2.52%，微軟下跌2.92%，亞馬遜下跌3.23%。半導體股普遍走低，AMD下跌3.59%，博通下跌2.46%，輝達下跌2.04%，應用材料下跌1.36%，高通下跌0.79%，美光下跌1.16%。

台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.61%，日月光ADR上漲4.23%，聯電ADR上漲1.89%，中華電信ADR下跌0.35%。

