美股創史高 台股早盤漲逾200點！台積電漲至1485元續貼息

美股連2日大漲，道指、標普創收盤新高。台股昨開盤上演權王除息秀，早盤飆至28568.02點創盤中歷史新高，但台積電填息失敗，台股盤中翻黑，收盤跌逾300點。加權指數今日（12/12）開高，以28097點開出，早盤最高漲逾200點至28272點。台積電最高漲至1485元。

甲骨文財報不如預期，再度引發市場對 AI 產業獲利的擔憂。道指、標普收紅，但那指、費半下挫。道瓊工業指數飆漲646.26點，收48704.01點創高，漲幅1.34%。標普500指數上漲14.32點，以6901點作收，漲幅0.21%。那斯達克指數小跌60.29點，收23593.86點，漲幅0.25%。費城半導體指數下挫56點，以7411.48點作收，跌幅0.75%。

台積電昨日開盤秒填息，但股價隨後翻黑，終場下挫30元，以1470元作收，跌破5日線，填息不成慘貼息。今日早盤以1475元開出，最高漲15元至1485元，股價漲幅有限，恐陷入第2日貼息。台積電今年6月除息時，花了10個交易日完成填息；自實施季配息以來，最長填息時間是15個交易日。

主要權值股漲跌互見，鴻海、廣達、智邦小漲，富邦金、國泰金、兆豐金漲逾1%，中信金漲逾2%。但台達電、日月光投控、聯電、聯發科小挫，緯穎跌逾2%。

