美股創新高 道瓊漲288點那指數漲51點

「AI伺服器三雄」漲不動了？專家看緯創、廣達與鴻海：股價早已做頭了
今年AI大爆發，讓輝達股價一路飆升，成為全球最具影響力的科技巨頭，也帶動世界AI產業，萬寶投顧投資總監蔡明彰於個人Youtube頻道指出，台廠「AI伺服器三雄」緯創、廣達、鴻海過去3年來股價漲幅相當高，但現在也早已做頭（頂部反轉）。蔡明彰指出，台積電月營收經歷3年的高斜率成長，年增率通常都在40%以上，在今年第二季尚有30%，但到了11月，已降至25%，代......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 20
記憶體噴瘋了！法人估DDR4合約價還能漲...華邦電噴量241億元 這檔「出關更大尾」爆量刷天價
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導今（24）日台股加權指數收盤28,371.98點，漲61.51點，漲幅0.22%，成交金額4299.94億元。觀察盤後成交額前5名，華邦電（2344...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 16
記憶體瘋漲失序！台供應鏈爆有人「A回扣」 三星突擊來台開鍘
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI高速發展帶動記憶體需求飆升，全球記憶體晶片可能在明年面臨前所未有的供應緊缺，價格一路高漲，台股記憶體族群也迎來史...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
金價持續飆破歷史新高 國家隊提款「這檔」貴金屬回收大廠近2億...再倒貨華邦電抱回2.4億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（23）日上漲160.83點、漲幅0.57%，終場以28310.47點作收，成交金額為4212.91億元。根據「玩股網」統計八大...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
放假前法人先走一波 台積電小漲穩台股軍心/金龍海嘯撂不倒房價 股市成最強靠山/PCB股王台光電帶隊 台燿金像電衝出新天價｜Yahoo財經掃描
美股在耶誕節前交投轉趨清淡，但在經濟數據優於預期與AI權值股回神帶動下，四大指數同步收高。美國第三季GDP年化成長率上修至4.3%，顯示消費動能仍具韌性，市場一邊消化關稅與貿易政策進度，一邊調整對聯準會降息時點的預期；道瓊工業指數上漲79.73點，那斯達克指數上漲0.57%、標普500指數上漲0.46%創歷史收盤新高，費城半導體指數上漲0.55%。 科技股方面，AI概念自先前修正中回穩，資金重新回流；其中輝達大漲3.01%，受惠AI晶片需求續強與H200可望提前出貨中國消息激勵；亞馬遜上漲1.62%、Alphabet同步走高1.48%，反映雲端與AI應用投資動能仍在；博通勁揚2.30%，市場看好其在AI高速運算與資料中心連接晶片的成長潛力。晶圓代工龍頭台積電ADR亦上漲1.25%，在AI客戶需求支撐下，持續扮演穩定台股多頭的重要指標。 亞股方面漲跌互見，日股與韓股小幅走跌；港股與陸股則是小漲，區域市場整體偏向觀望。 台股今（24）日承接美股漲勢，加權指數開高後震盪收斂，終場上漲61.51點、收28,371.98點，成交金額4,299.94億元；權王台積電(2330)小漲5元、收1,495元，權值股表現相對溫和。盤面資金轉向題材股，記憶體族群成為多頭主軸，晶豪科(3006)、威剛(3260)、群聯(8299)強勢亮燈，南亞科(2408)、十銓(4967)同步走揚；PCB族群延續熱度，金像電(2368)、台燿(6274)、台光電(2383)續創新高。整體而言，在外資節前偏保守、內資作帳支撐下，台股維持高檔震盪格局。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 22 小時前 ・ 7
9檔台股高息ETF 漲幅勝大盤
12月以來台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至23日大盤漲2.48％，但今年來一直備感壓力的台股高息ETF卻逆轉翻揚，同期間有9檔台股高息ETF漲幅勝大盤，凸顯穩健高息特性，特別是近期金融股漲勢凌厲，高息股ETF成份股中持有金融類股居多，成為近期績效有撐的重要原因。工商時報 ・ 1 天前 ・ 2
焦點股》華邦電︰增產DDR4主流產品 買盤回籠
記憶體缺貨漲價，華邦電（2344）轉虧為盈並積極籌資擴產，12月董事會通過新增14.85億元資本支出，主要投資生產設備與廠務，加速16奈米設備導入與製程優化，預計明年將以16奈米產出市場主流的8Gb DDR4新產品，有利營收與獲利成長，帶動今價量齊揚，截至10點14分，股價暫報75.8元，上漲2.8自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
超商福袋驚見「股票禮品卡」 可換台積電.ETF
台股投資人開戶總人數持續增加，如今超商福袋也出奇招，除了有業者推福袋和發財卡，讓消費者有機會當輝達股東；另外還有業者祭出「潮流福袋」，開袋能看到證券股票禮品卡，刮出的投資金，可換台積電等台股和ETF。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
35歲買1600萬房、65歲能安心退休？殘酷真相：選40年房貸恐陷黑洞「這樣做不變下流老人」
房價居高不下，對於正值壯年的「夾心世代」而言，買房與存退休金往往成為難以兼顧的兩難選擇，有網友問，自己現在是35歲，若決定下手買1600萬房屋，若是選擇30年或40年房貸方案，在65歲退休時，能夠迎來安穩晚年，還是陷入人老債還在困境？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 15
川普政府財務包袱沉重，公債信評被降！美債光環消退，投資債券重新思考3件事
歷經債台高築、信評遭降、政府停擺等衝擊後，美國政府公債「零風險資產」的地位受到挑戰；未來投資人可改變配置策略，在美債之外，多關注優質企業債券。今周刊 ・ 1 天前 ・ 6
關廠是危機？群創洪進揚喻面板像「白飯」 親揭轉型盤算
面板大廠群創（3481）近年持續調整產能結構，董事長洪進揚今（23）日表示，產能整併是希望讓既有產線維持在高稼動率的健康狀態；他也形容，面板就像「白飯」，是企業營運不可或缺的基礎，但公司發展重點在於如何在既有基礎上，創造更多附加價值，來持續推動轉型布局。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
千億機殼大廠可成遭爆因「洩密」撤出中國 公司重訊澄清：是主動出擊轉型
千億市值的機殼大廠可成（2474）近期爆出因為高階主管疑似被收買，機密外洩下最終決定退出中國，對此可成(23)日也發布重大訊息說明，強調是可成主動出擊，淡出手機相關業務，將資金與資源配置於更具潛力的領域。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
理財最前線／低空飛行亂流頻仍 3大經濟學家導航2026全球投資
2026年即將到來，全球投資圍繞著3大主題：聯準會降息政策、AI投資評價、關稅及地緣政治變數。在機會與風險並存下，投資人如何在股、債及原物料資產間進行動態調整，成了未來1年勝出關鍵。本刊特別專訪合庫金控首席經濟學家徐千婷、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超及富邦金控首席經濟學家羅瑋，針對全球投資變局提供實戰策略。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
大哥連砍18刀！「這檔00713刪除股」遭投信狠出清6.6萬張...「它」才剛站50元大關也失血
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導今（23）日台股加權指數收盤28,310.47點，漲幅0.57%。據證交所盤後數據，投信今天合計買超19.51億元；再觀察今日投信賣超個...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
美財經網站公布「被低估」AI股！大摩點名：還有40％暴賺空間
輝達、超微等AI概念股早已是市場焦點，但隨著多數AI股票估值偏高的疑慮逐步升溫，資金開始轉向尋找AI供應鏈中尚未被充分發掘的「隱形標的」。華爾街分析師近期點名新聚思（TD Synnex Corp）具備相對明顯上漲潛力，並建議納入2026年的核心投資名單之一。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
CPO、無人機雙引擎發威！這電腦週邊股連3天鎖紅燈 環天科「搭低軌衛星題材」入列3檔漲停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以28,383.61點開高，最高觸及28,486.38點，截至上午9點35分仍持續保持走揚趨勢，開盤有3檔個股攻上...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
籌碼／外資週倒貨逾1700億！記憶體這檔好慘 被倒逾18萬張
根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/15~114/12/19）外資在集中市場總買進金額為8,765.76億元，總賣出金額為10,474.71億元，賣超為1,708.95億元，另統計自114年年初至12月19日止，外資總買進金額為34兆4,206.42億元，總賣出金額為35兆526.77億元，累計賣超為6,320.35億元。外資總持有股票市值為42兆686.08億元新台幣，占全體上市股票市值的46.63%，較12月12日的43兆3,375.33億元新台幣，減少1兆2,689.25億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
國際／輝達強漲3%、美股回魂創高在望 日韓股市跟著嗨！
美國商務部經濟分析局公布第三季GDP年化成長率上修至 4.3%，不僅高於前一季的3.8%，也明顯優於市場原先預期。儘管數據因先前政府關門而延後公布，但仍顯示美國經濟在夏季展現強勁韌性，美股週二（23 ）日在大型科技股回神與經濟數據助攻下止跌回穩，道瓊、標普與那斯達克同步收紅，標普指數寫下收盤新高，市場情緒轉趨正向，也為亞洲股市提供支撐動能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
錢鏡你家／股災一來帳面縮水2成 她靠「3桶金」撐住一輩子安全感
「退休後最怕的不是沒賺錢，而是遇到股災時，才發現錢不夠用。」這句話道盡許多提早退休族的真實焦慮。投資達人嫺人49歲離開職場、今年退休滿8年，在一次又一次的股災中調整資產配置、站穩腳步。今年4月關稅議題引爆全球股災，讓她再次正視「退休金到底能撐多久」的核心問題，她重新將退休資產分成3桶金，兼顧現金流、穩定度與成長性，讓自己在市場動盪下，依然能安心花錢、資產不斷電。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
權值股走弱！台股收盤小漲61點驚險收紅 台積電收1495元陷第10日貼息
美國GDP經濟成長數據優於預期，但相關通膨數據仍高，恐影響Fed下月降息機率。美股主要指數收紅，標普創高，台積電ADR漲1.25%。台股今日（12/24）開高，早盤最高漲逾百點至28486點，台積電最高漲至1500元，距完成填息只差一步。太報 ・ 1 天前 ・ 1