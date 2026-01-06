美股創高 台股早盤由黑翻紅！在3萬點之上震盪 台積電小挫

台股週二早盤於30100點附近平盤震盪。廖瑞祥攝



美股4大指數走揚，道指再創新高。台股昨飆漲逾700點，登上3萬點大關，指數續締新猷，單日成交量、盤中漲點皆是史上次高。今日（1/6）開盤跌逾百點，以29933點開出，但開盤不到5分鐘翻紅小漲，隨後於30100點附近平盤震盪。9:20過後，台積電股價從小跌拉回平盤，台股漲勢又起，最高漲逾百點至30227點，上下震幅逼近300點。截至9:40左右，成交量已突破2600億元。

美國總統川普3日下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，副總統羅德里格斯昨宣誓就任代理總統。美股週一開盤後，能源股應聲飆漲，主要指數走揚。道瓊工業指數收盤勁揚594.79點，以48977.18點作收再創新高，漲幅1.23%。標普500指數上漲43.58點，收在6902.05點，漲幅0.64%。那斯達克指數揚升160.19點，以23395.82點作收，漲幅0.69%。費城半導體指數上漲78.98點，收7446.45點，漲幅1.07%。

台積電ADR週一小漲0.83%，收在322.25美元，股價續創高。權王台積電昨創下1695元新天價，今早開盤跌了25元，以1645元開出，跌幅約1%；早盤最高來到1670元平盤價，持續在高檔震盪。

主要權值股漲跌互見，日月光投控漲逾2%，鴻海、聯發科、富邦金、智邦、聯電皆小漲；台達電、廣達、中華電、緯穎小挫；國泰金、中信金則於平盤震盪。

