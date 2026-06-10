美股劇烈震盪拖累台股下跌約300點 前股王大立光漲停領軍拚翻紅

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台股早盤下跌約300點。

昨天才剛大漲約1200點，今早台股受到美股影響，資金轉向觀望，加權指數下跌約300點，約在44500點左右。

美股震盪加劇，從上週五開始出現「一天大漲一天大跌」的震盪行情，外界關注即將公布的消費者物價指數（CPI），以及週五SpaceX的IPO。

台股同樣受到影響，指數震盪大，昨天才上漲1200點，今日早盤下跌約300點，不過一度有翻紅的跡象，加權指數逐漸收斂跌點。

今天台積電下跌10元，跌幅0.43%，股價來到2295元，包含聯發科、台達電、鴻海在內，都呈現下跌或平盤，反而今天是由其他權值股大軍穩盤，如大立光、智邦、台光電。

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大立光今日再次漲停，股價來到4270元，大立光董事長林恩平昨天在股東會上釋出對於CPO的樂觀展望，他表示，將在9月架好第一條FA（Fiber Array）自動化試產線，會加快相關布局。



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