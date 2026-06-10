美股劇烈震盪拖累台股下跌約300點 前股王大立光漲停領軍拚翻紅
昨天才剛大漲約1200點，今早台股受到美股影響，資金轉向觀望，加權指數下跌約300點，約在44500點左右。
美股震盪加劇，從上週五開始出現「一天大漲一天大跌」的震盪行情，外界關注即將公布的消費者物價指數（CPI），以及週五SpaceX的IPO。
台股同樣受到影響，指數震盪大，昨天才上漲1200點，今日早盤下跌約300點，不過一度有翻紅的跡象，加權指數逐漸收斂跌點。
今天台積電下跌10元，跌幅0.43%，股價來到2295元，包含聯發科、台達電、鴻海在內，都呈現下跌或平盤，反而今天是由其他權值股大軍穩盤，如大立光、智邦、台光電。
大立光今日再次漲停，股價來到4270元，大立光董事長林恩平昨天在股東會上釋出對於CPO的樂觀展望，他表示，將在9月架好第一條FA（Fiber Array）自動化試產線，會加快相關布局。
更多鏡報報導
台股大怒神大漲又大跌 要進場抄底嗎？法人這樣看
這才叫歃血為盟！家登邱銘乾領軍德鑫半導體 揭風光赴美背後艱辛真相
家登邱銘乾證實馬斯克Terafab有來接觸 談下半年笑稱：大客戶好我就好
傅子純牙痛竟是血癌！沈玉琳曝「奪命前兆」：再拖3天就沒了
其他人也在看
外資單週倒貨672億 它好慘遭倒貨28萬張居冠！
根據臺灣證券交易所統計，上週（115/6/1~115/6/5）外資在集中市場總買進金額為26,875.02億元，總賣出金額為27,547.61億元，賣超為672.59億元，另統計自115年年初至6月5日止，外資總買進金額為34兆7,893.17億元，總賣出金額為35兆2,059.34億元，累計賣超為4,166.17億元。外資總持有股票市值為72兆2,545.21億元新臺幣，占全體上市股票市值的49.14%，較5月29日的72兆2,809.10億元新臺幣，減少263.89億元。
AI股大修正 力積電祭「這」招反擊
晶圓代工大廠力積電（6770）宣布成功完成海外籌資計畫！本次透過發行海外存託憑證（GDS）及員工認股，順利募集 8.86 億美元。該筆 GDS 將於盧森堡證券交易所掛牌，每單位 GDS 折合 15 股普通股，發行價格為 31.65 美元；若以 9 日台股收盤平均價計算，每股發行價約新台幣 66.68 元，折價幅度為 5.73%。力積電表示，這筆資金將用於購置機器設備與導入新技術，強化國際競爭力。
Google砸800億美元拚AI！外媒點名「這4檔最大贏家」躺著賺 台積電上榜
據投資媒體《The Motley Fool》報導指出，Google母公司Alphabet已獲得巴菲特旗下波克夏公司100億美元的投資，更宣布將透過股權融資籌集800億美元，衝刺AI設備，全球半導體供應鏈將有「4家企業」被認為最有機會受惠，「護國神山」台積電也入列。
美國電力ETF長線旺 定期定額人數成長猛
【記者柯安聰台北報導】近期美科技股遇高估值逆風，市場獲利賣壓湧現，造成以科技股為主的那斯達克指數，6月以來跌幅擴大，顯示資金紛紛撤出科技股，轉向公用事業、必需消費股避險，其中，美國電力股擁有公用基建防...
台股狂殺3千點「主升段修正」？ 杜金龍揭3防線 台積買點也曝光
台股10日受到美股走弱及國際地緣政治風險升溫衝擊，終場重挫1478.9點，收在43225.54點，不僅跌破月線支撐，更創下台股史上第六大單日跌點紀錄。外資持續大舉調節，單日賣超高達935.73億元，連續3個交易日累計提款2791億元，引發市場高度關注後市走向。
台股「殺無赦」主因曝！專家揭週四是關鍵 看好這檔有望重返榮耀
台股10日遭遇沉重賣壓襲擊，加權指數終場重挫1478.90點，收在43225.54點，跌幅3.31%，創下史上第6大跌點。市場普遍將下跌原因歸咎於美國將公布消費者物價指數（CPI），然永誠國際投顧分析師李蜀芳直言，10日出現「殺無赦」行情，「不需為下跌找理由」，因CPI將公布是早就知道的事，下跌在於台股近期籌碼面出現問題、資金過度集中與投機，導致多殺多連鎖效應爆發，明（11日）將會是關鍵。
美股還能做多嗎？陳鳳馨細數費城半導體指數暴跌5大兇手 預言下一波走勢
費城半導體指數5日重挫10.3%，創下2020年3月以來單日最大跌幅，引發全球投資人高度關注。對此，資深媒體人陳鳳馨在網路節目《東南西北龍鳳配》中指出，造成此次美股大幅修正的原因包括：美國就業數據亮麗引發升息疑慮、博通財報不如預期、科技巨頭開始印股票募資、三大IPO即將上市，以及美股產生窄頻效應。這一波修正並非多頭結束，而是短期擠槓桿的過程。陳鳳馨：人工智......
CPI數據+科技股走低！費半跌328點 台指期夜盤暫跌270點
受美國與伊朗緊張關係升溫，加上科技股拋售潮未解及美國5月消費者物價指數（CPI）公布，四大指數盤中仍跌，截稿前，費城半導體指數跌328.54點，台指期夜盤則跌270點。
台股崩跌1478點！台達電、聯發科慘遭血洗 法人揭AI股下一步劇本
美國非農數據引爆市場對聯準會升息疑慮，全球科技股賣壓持續擴散，台股10日再度上演重挫行情。加權指數終場大跌1478.9點，跌幅達3.31%，成交金額達1.32兆元，電子權值股全面遭到提款，台積電、聯發科、台達電與鴻海同步重挫。
元大看盤室／台股重挫1478點史上第六大！今晚美CPI是救世主還是最後一擊？
財經中心／綜合報導台股週三上演大怒神行情，加權指數重挫1478點、跌幅3.31%，收在43225點，創下史上第六大跌點，盤後成交量更衝上1.39兆元，市場恐慌氣氛濃厚。外資再度狂砍935億元，寫下史上第八大賣超紀錄，連五賣不停手；
大方配息12元！「這PC硬體大廠」前5月營收破2000億 訂單一路排到明年
電腦硬體大廠技嘉（2376）9日舉行股東會，董事長葉培城釋出樂觀看法，指出AI基建需求持續強勁，目前訂單能見度已延伸至2027年，今年整體業績成長有望優於去年，第2季營運也有機會挑戰新高。不過，受台股重挫拖累，技嘉昨（10）日股價仍承受賣壓，終場下跌14.5元、跌幅4.04%，收在344.5元。
台股終場重跌1478點創史上第6大跌點 台積電跌50元
美國科技股再現拋售潮，科技股賣壓湧現，台股今天（10日）承壓，午盤過後急殺，盤中指數最多下跌逾1400點。終場集中市場指數以全日最低點作收，下跌1478.90點，收在43225.54點，失守月線約43349點，創史上第六大收盤跌點，昨天強彈大漲的1201點今天全數沒收，成交值約新台幣1兆3240億元。台積電終場跌50元，收2255元。
反彈一日行情? 台股慘跌1478點、失守43,500關卡 台積電跌50元失守月線
投資人在科技股大漲後獲利了結、升息疑慮揮之不去，以及美伊再度開轟，美股三大指數翻黑，台指期夜盤受到影響，一度重挫超過2,000點，最終重新站回4萬3,800點。連累台股今（6/10）日開盤走弱，一度下挫逾400多點，隨即買盤進場撐盤，目前來到4萬4,557.4點，跌幅出現收斂；而權王台積電以2,285點開出，下跌20元，出現微幅震盪。
60萬股東臉都綠了！「這檔」遭外資狂砍8.8萬張 股價3天慘跌18%
台股昨（9）日展開強勢反攻，加權指數終場大漲1,201.66點，收在44,704.44點，漲幅達2.76%。不過，幾家歡樂幾家愁，擁有60萬股東的面板大廠友達（2409）成外資「吸血續命」對象，遭大砍8萬412張，加上投信與自營商同步賣超，三大法人合計賣超達8.82萬張，導致股價由紅翻黑，終場下跌0.40元、跌幅1.64%，收在24元；短短3個交易日累計跌幅已達18.94%。
台半導體ETF瘋撿折扣價 定期定額人數倍增
【記者柯安聰台北報導】美伊緊張情勢快速升溫，半導體股賣壓湧現，市場波動升高下，半導體ETF定時定額申購熱度持續升溫，根據投信投顧公會資料顯示，今年以來截至4月底，半導體ETF每月定期定額扣款總人數，從...
美股尋寶：報告點名潛在低估股，助投資者發掘價值
圖／示意圖商傳媒｜方承業／綜合外電報導根據金融分析平台 Simply Wall St 在週二發布的報告指出，儘管美國股市在過去七天內下跌 2.7%，但在過去一年中仍累計上漲 23%，預期每年獲利將成長 17%。該報告透過一種基於「預估未來現金流量價值」的方法，篩選出目前交易價格被市場低估的投資機會。 「預估未來現金流量價值」是一種評估公司真實價值的方式，主要是透過預測公司未來能創造的現金流，再將其折現至當前，以判斷股票是否被低估（即目前股價低於其預估真實價值）。報告中點名了幾家符合條件的公司，涵蓋不同產業領域。 銀行業低估股具潛力 報告特別指出幾家銀行類股。其中，Mid Penn Bancorp（一家總部位於美國賓夕法尼亞州和新澤西州、提供商業銀行服務的控股公司）目前市值為 8.3283 億美元。該公司股票以每股 32.92 美元交易，遠低於其 46.37 美元的預估未來現金流量價值，顯示存在約 29.0% 的折價。儘管其近期淨利從前一年的 1374 萬美元降至 871 萬美元，但預計年獲利將大幅成長 31.54%，超越市場平均。不過，該公司曾面臨股東權益稀釋（發行新股導致現有股東持股
台股反彈一日遊吐回1478點！營建股聽央行「金句」集體起飛｜Yahoo財經掃描
美國總統川普公開放話，強調必須對伊朗擊落美軍直升機的行徑予以反擊，導致中東全面停火希望蒙上陰影，也讓前一日才反彈的科技、半導體股賣壓再起。美股四大指數僅道瓊指數收漲。科技股方面，市場一方面觀望本周CPI、PPI等通膨數據與利率預期變化，另一方面也受到地緣政治風險升溫、SpaceX大型IPO可能排擠資金，以及科技股漲多後獲利了結影響，美光下跌4.14%、博通下跌5.37%、邁威爾下跌6.02%，多檔晶片股承壓；蘋果下跌1.68%、輝達下跌5.07%、微軟下跌1.92%、亞馬遜下跌2.34%等大型科技股也同步走弱，台積電ADR則下跌4.73%，跟隨半導體氣氛震盪，替台股開盤增添壓力。 亞股方面，主要市場全面收跌，日股下跌1.89%，韓股下跌4.52%，港股走跌0.70%，上證指數同樣走弱0.42%，區域市場風險情緒明顯降溫。 回到台股，受美股AI族群熄火，加上中東局勢再添變數，台股今(10)日開低走低，終場重挫1,478.90點、跌幅3.31%，收43,225.54點，失守4萬4千點大關，成交金額1兆3,269.07億元；櫃買指數、電子指數、金融指數整齊下跌。權值股方面，台積電(2330)終場收在2,255元、下跌50元，成為壓抑指數的重要來源；盤面上，AI指標股全面倒地，光通訊、PCB、CPO、記憶體等前波強勢族群同步回測，顯示資金對高檔題材股轉趨保守。不過，政策題材股仍有局部火種，營建族群受央行總裁楊金龍「信用管制目前就到這裡」說法激勵，國建(2501)、冠德(2520)等個股逆勢表態，太陽能概念股也在馬斯克公開SpaceX後續規劃，提到將導入太陽能發電的利多下，聯合再生(3576)、茂迪(6244)等表現強勢。成為重挫盤面中少數亮點。
台股跌完又漲戲碼重演？美國CPI開獎「夜盤瞬間翻紅」 專家：就等川普TACO了
美國勞工統計局今（10）日公布5月消費者物價指數（CPI），年增率4.2%，創下2023年4月以來最大漲幅，但仍符合市場預期，也讓台股夜盤瞬間翻漲。對此，財經作家狄驤指出，市場先喘口氣，「剩下就是看川普何時TACO，以及市場順利消化AI鬼故事。」美國5月CPI年增4.2%，重返4字頭，年增率超過4月的3.8%，創下逾3年來的新高；另外，剔除食品和能源的核心C......
網哀還是停損？「這檔」手握低軌衛星題材卻慘遭連8下殺登弱勢股王 封測訂單、發射端應用出貨時間曝光
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收盤43,225.54點，跌1478.8點，跌幅3.31%，觀察今日表現弱勢個股，信錦（1582）近期股價表現弱勢，...
美國5月通膨合乎預期 投資人暫不必擔心聯準會升息
美國勞工部統計局週三公布的美國通膨數據，符合先前預期，雖然仍偏高，但沒有意外飆升，這使得市場投資人暫且不必擔憂聯準會（Fed）可能即將升息以對抗通膨。美股盤前上漲。