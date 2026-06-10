美股劇烈震盪拖累台股 崩跌1478點創史上第6大跌點

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受美股劇烈震盪、科技股賣壓沉重影響，台股今日（10日）開盤隨即引爆恐慌性賣壓。 （資料照片／陳愷巨攝）





昨（9日）隨著中東局勢緊繃、聯準會利率政策動向不確定性，以及科技股湧現強烈的獲利了結賣壓，美股三大指數盤中振幅劇烈，最終僅道瓊工業平均指數獨自收紅。其餘包括費城半導體指數重挫近2%、蘋果重挫3.64%，輝達與美光也分別下跌0.22%與1.41%；即便台積電ADR逆勢微幅收紅0.26%，仍難擋整體市場恐慌，台指期夜盤一度驚悚暴跌2000點，終場跌勢收斂下跌799點。

國際股市、期指夜盤大跳水 台股開盤下跌500點

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受到國際股市與期指夜盤大跳水的衝擊，台股週三（10日）甫開盤即遭遇沉重賣壓，開盤隨即下跌超過500點，護國神山台積電開盤也直接下跌25元、報在2280元。

截至中午12點15分時，大盤跌幅已達2.34%，當場狂瀉1045.72點，暫報43658.72點。此時電子權值股與大型金融股已是哀鴻遍野，台積電下跌40元、暫報2265元；鴻海重挫11.5元、暫報266元；台達電狂跌190元、報2225元；聯發科也重摔245元、暫報4230元。包括富邦金、國泰金、中信金等大型金融股也集體下挫，大盤全面綠油油，僅剩中華電信逆勢上漲逾1%，以及遠傳、台灣大等電信股發揮抗跌避險功能。

終場崩跌1478.9點 台積電下跌50元收2255元

午盤過後賣壓更迎來大潰堤，台股週三終場崩跌1478.9點或3.31%，終場暫報43225.54點，不幸創下台灣證券交易所收盤史上的「第六大跌點紀錄」，全天成交金額則大爆量來到1兆3240.93億元。主要權值股終場跌幅進一步惡化：台積電股價終場下跌50元或2.17%，收在2255元；鴻海下跌14.5元或5.23%，收在263元；台達電慘摔215元或8.9%，收在2200元；聯發科更是重挫320元或7.15%，暫報4155元。

匯市方面同樣動盪不安，在外資持續撤資匯出的巨大壓力下，9日的成交金額放大到47.46億美元，慘創台灣匯市史上第二大成交量，新台幣兌美元終場收貶3.8分，以31.618元作收，創下近三週以來的新低。

儘管市場兩日來劇烈洗盤，但ETF市場卻展現強大的逢低承接買盤。受惠於台股9日的大力反彈，帶動熱門的元大台灣50 (0050)與元大台灣50正2 (00631L)單日分別大漲2.53%與4.85%。觀察8日的單日淨申購金額，0050以277億元穩居全台第一，00631L則以146億元再創歷史新紀錄排名第二，顯示這波有超過400億元的逆勢買進資金在週二反彈中全部賺錢。（責任編輯：殷偵維）

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