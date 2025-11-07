美股動盪免驚！ 小摩喊「牛市依然完好」：拉回即抄底





儘管市場對AI概念股抱持著悲觀的態度，但小摩卻對當前美股有相反的看法，分析師們認為，造成美股動盪的原因正在逐漸消失，恰好是「逢低買入」的時機。

根據《Business Insider》報導，小摩市場情報團隊全球主管Andrew Tyler領導的分析師們表示，「我們會在年底前逢低買入。」，他們相信美股的牛市格局依然完好，並預計標普500指數將在「短期內」強勢突破7000點大關。這意味着該基準指數將從當前水平再上漲3%。

至於對美股樂觀的原因，分析師提到，儘管近幾個月華爾街擔憂美股有衰退的跡象，但美國經濟的漲勢仍將保持強勁。

分析師指出，即使美國政府持續停擺，但已有信號表明企業正在開始徵才。10月份，私人企業釋出了4萬2000個工作職位，遠高於經濟學家預期的2萬5000個，也較上個月3萬2000個工作多；與此同時，根據Challenger, Gray & Christmas的數據，美國僱主上月宣佈裁員超過15萬3000人，創下22年來最高的10月裁員記錄。但小摩認為，不會對失業率產生「重大影響」。

而近期企業盈利表現強勁，分析師們說明，美國公司Q3度業績表現強勁，是支撐市場的重要因素，根據FactSet報告，截至10月底，在已公佈業績的標普500指數成分股公司中，83%的公司業績超出分析師預期。有望創下自2021年以來盈利超預期公司佔比的最高紀錄。

Yardeni Research的Ed Yardeni本週寫道，Q3業績是史上最佳之一，其平均盈利超預期幅度在自1987年以來的155個業績期中位列前十。

最後，分析師強調，造成美股動盪的關鍵原因正在消退，第一個原因便是關稅，川普的關稅政策目前未定案，最高法院對總統是否有權在未經國會同意的情況下徵收進口關稅表示懷疑。小摩認為，即使短期內沒有裁決，貿易戰仍在「解凍」，指的是更多的貿易協議正在達成，市場政策也變得更加明朗。

另一個因素便是政府停擺，美國政府目前仍處於關閉狀態，截至本週，此次停擺已成為有史以來最長的一次。分析師們說明，一旦政府重新開門，可能會為市場提供「新一批流動性，從而推高市場中那些投機性更強的板塊」。

他們補充道：「這就是牛市，我們認為像昨天（或許還有今天）這樣的回調都應該被視為買入良機。」

（封面示意圖／翻攝Pexels）

