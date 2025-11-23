美股千點震盪將反轉？投資人「心魔行情」 放大、但AI政策基本面無虞
美股近期千點震盪後，在聯準會放鴿下，展開反彈。鉅亨買基金點出美股震盪千點的三大關鍵，下跌更多是投資人情緒被放大的「心魔行情」，而非基本面轉弱。這波回檔反而更接近「黑五折扣提前在股市上演」，投資人應把握震盪帶來的價格調整，檢視並強化長線布局。
聯準會鷹派和AI泡沫眾多消息扣連，尤其在Google再度拉高AI熱度後，越熱的市場越容易對負面消息產生反向解讀，形成「越強越怕」的情緒循環。
鉅亨買基金總經理張榮仁表示，美國政府已把AI發展提升到國家級戰略，Genesis Mission的重大計畫被視為「AI版曼哈頓計畫」。即便某家公司因現金流壓力短暫調整，也不會中斷整體產業的技術推進。更關鍵的是，AI基礎建設、能源配置、資料中心等投資需求正在全面爆發，並非僅靠題材支撐。
市場震盪的第二個來源，來自延宕40多天的9月非農就業報告突然公布，數據全面優於預期，使得原本押注12月快速降息的市場預期降溫。張榮仁分析，市場反應的不是經濟轉壞，而是對「降息被延後」的短線失望。
但從經濟邏輯來看，這反而是股市長期的好消息。如果美國因經濟強勁而不急著降息，代表企業獲利體質健康、就業市場穩定、需求動能扎實。簡單說，「因經濟太好而不降息」與「因景氣太差而被迫降息」對市場意義完全不同，美股先前下跌反映的是短線預期修正，而非基本面的逆轉。
聯準會日前提及資金水位將從「充裕」回到「充足」，被部分投資人誤讀為「流動性即將緊縮」。「鉅亨買基金」強調，聯準會手中仍握有多項成熟工具，包括必要時擴表等手段，可在市場需要時即時補充流動性。從政策環境與資金結構來看，美國並不存在流動性突然轉為吃緊的條件，主要是投資人自我驚嚇的「心魔行情」，而非資金面出現實質壓力。
「鉅亨買基金」認為，美股近期下跌本質並非基本面惡化，而是短線情緒大幅偏移。在AI政策力挺、能源與資料中心基建需求爆發、AI長任務能力與生產力革命逐步實現之下，AI 的成長動能反而愈來愈扎實。美國經濟也仍站在強健的基本面之上，並未出現趨勢性的轉弱訊號。
