美股千點震盪 AI行情將反轉？「鉅亨買基金」曝三關鍵：短線情緒大幅偏移
[Newtalk新聞] 美股昨日上演「從歡騰到緊張」的戲劇性轉折。儘管輝達繳出亮眼財報、Google 釋出震撼市場的最新 AI 應用，四大指數卻從早盤衝高後又急轉收黑，令不少投資人錯愕。
「鉅亨買基金」點出美股震盪千點的三大關鍵，認為昨日下跌多是情緒被放大，而非基本面轉弱。這波回檔反而更接近「黑五折扣提前在股市上演」，投資人應把握震盪帶來的價格調整，檢視並強化長線布局。
AI 泡沫壓力炸鍋？
昨日市場最敏感的議題，是外界將甲骨文的債務壓力與「AI 泡沫」扣在一起。尤其在 Google 再度拉高 AI 熱度後，越熱的市場越容易對負面消息產生反向解讀，形成「越強越怕」的情緒循環。
「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，美國政府已把 AI 發展提升到國家級戰略，Genesis Mission 的重大計畫被視為「AI 版曼哈頓計畫」。在這種政策強度下，即便某家公司因現金流壓力短暫調整，也不會中斷整體產業的技術推進。更關鍵的是，AI 基建、能源配置、資料中心等投資需求正全面爆發，並非僅靠題材支撐。
降息延緩是壞消息？
市場震盪的第二個來源，來自延宕 40 多天的九月非農就業報告突然公布，數據全面優於預期，使原本押注 12 月降息的市場預期降溫。
張榮仁分析，市場反應的不是經濟轉壞，而是對「降息被延後」的短線失望。從經濟邏輯來看，這反而是股市長期的好消息。若美國因經濟強勁而不急著降息，代表企業獲利體質健康、就業市場穩定、需求動能扎實。簡單說，「因經濟太好而不降息」與「因景氣太差而被迫降息」對市場意義完全不同。昨日下跌反映的是短線預期修正，而非基本面的逆轉。
資金流動性吃緊？
此外，聯準會（Fed）日前提及資金水位將從「充裕」回到「充足」，被部分投資人誤讀為「流動性即將緊縮」。「鉅亨買基金」強調，Fed 仍握有多項成熟工具，包括必要時實施擴表等手段，可在市場需要時即時補充流動性。從政策環境與資金結構來看，美國並不存在流動性突然轉為吃緊的條件。昨日震盪更像投資人自我驚嚇的「心魔行情」，而非資金面出現實質壓力。
整體來看，「鉅亨買基金」認為，美股昨日下跌的本質並非基本面惡化，而是短線情緒大幅偏移。在 AI 政策力挺、能源與資料中心基建需求爆發、AI 長任務能力與生產力革命逐步實現下，AI 的成長動能反而愈來愈扎實。而美國經濟也仍站在強健的基本面之上，並未出現趨勢性的轉弱訊號。
張榮仁建議投資人，震盪期間應維持紀律，穩定布局，而不是在情緒波動中迷失方向。投資人可透過「鉅亨超底王」兼具定期定額及急跌加碼的機制，幫自己在震盪行情中，維持紀律投資，並把握住好的加碼切入點。
