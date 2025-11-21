美股反彈半導體卻重挫！台積電ADR續跌

美國股市在11月21日開盤時出現反彈，受到聯準會可能降息的預期影響。美國銀行業者暗示，聯準會在12月可能會進一步降息，這一消息促使美股期指出現反彈。儘管如此，費城半導體指數仍重挫近5%，下跌近320點。道瓊工業指數則回升250點，漲幅為0.5%；那斯達克指數上漲約70點，漲幅為0.23%；標普500指數也上漲25點，漲幅為0.37%。

美國股市在11月21日開盤時出現反彈，受到聯準會可能降息的預期影響。（資料圖／美聯社）

根據CNBC報導，美國紐約聯邦準備銀行總裁約翰·威廉斯（John Williams）在智利聖地牙哥的發言中提到，貨幣政策目前仍顯示出溫和緊縮的狀態，並表示短期內利率目標區間仍有調整空間。這番言論被市場解讀為可能的降息信號，進一步助長了美股的反彈情緒。

然而，儘管美股在開盤時出現反彈，台積電ADR依然持續下滑，開盤時跌4美元，跌幅超過1.35%。同樣，輝達的股價也下跌2.3美元，跌幅逾1.1%。市場分析指出，這些動盪反映出投資人對於未來經濟狀況的擔憂，特別是在科技股的高估值背景下。

截至11月21日開盤前，標普500指數本周累計下跌2.9%，道瓊工業指數下跌3%，而那斯達克指數則重挫3.6%。部分投資人認為，近期的回檔並不意味著市場會出現更大的跌幅，而是對於今年以來大幅上漲後的正常修正。

