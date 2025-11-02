美股反彈台積電ADR跌0.92％！ 聚焦MSCI季調、台股三萬點備戰

台股示意圖。資料照



美股反彈收紅，但台積電ADR跌0.92％，AI主題持續輪動，本周將公布11月MSCI季度調整，投信法人表示，10月創高後指數進入震盪期，月季線多頭架構不變，指數仍有機會挑戰三萬點，短線預計在27,100～27,900點區間震盪，後續市場焦點將回到11月法人作帳與AI伺服器供應鏈財報，操作建議保持靈活。

MSCI（明晟）最新一季度調整，11月6日凌晨公布最終結果，AI題材吸引資金輪動，市場預期記憶體族群南亞科有望入列成分股。

安聯投信台股團隊表示，AI相關主題、資本支出及產業展望正向，仍是擔綱近期台股漲勢要角，但短線將面臨獲利了結及外資持股調整壓力等影響翻黑。

安聯投信台股團隊指出，時序跨入第四季中場，市場焦點仍聚焦在美中貿易、聯準會利率政策、AI、雲端相關主題、財報表現、資本支出與產業展望；近期市場持續消化聯準會鷹派訊息、美中貿易進展，以及「七巨頭」最新財報表現參差等多重因素。

就國際情勢上，美國總統川普與中國領導人習近平近日達成協議，延長關稅休戰、放寬出口限制、降低部分貿易壁壘，緩和市場擔憂。協議內容包括中國維持製造競爭力，美國則受益於稀土解除封鎖、恢復黃豆出口。

美中兩國領導人久違會面，成為國際政經焦點。展望後市，會面之後接下來美中貿易進展、聯準會利率決策方向、重要科技股財報表現、資本支出與產業展望等諸多因素，仍將持續牽動市場走勢。

安聯投信台股團隊表示， 10月創高後指數進入震盪期，月季線多頭架構不變，後續市場焦點將回到AI相關如AI伺服器供應鏈財報表現。就需求狀況，未來企業導入AI應用將有增無減，AI模型業者須掌控算力基礎設施，才能支應未來指數性成長需求，能高度配合晶片廠商開發需求的台灣零組件供應鏈將是最大受惠者，具競爭力的公司基本面需求無虞。

