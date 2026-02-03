美股反彈台股開盤漲113點 台積電漲45元

▲台股今日開紅盤，開盤上漲113.63點，來到31737.66點。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 美股三大指數週一全數止跌回升，激勵台股今（3）日也止步於前兩日的收跌開紅盤，開盤上漲113.63點，來到31737.66點，台積電則上漲45元，報1810元。

大盤開紅，中小型股也同步上漲，櫃買指數開盤上漲1.17點、來到295.49點。

權值股多數也跟著開高，權王台積電開盤上漲45元，來到1810元；鴻海開盤上漲4元，來到218.5元；台達電開盤上漲30元，來到1205元。

受到美國製造業景氣以2022年以來最速增長的激勵，美股三大指數同步走揚。道瓊工業指數大漲 515.19點，漲幅1.1%，收在49407.66點，距離歷史高點僅剩不到200點。標普500指數則上漲37.41點，漲幅0.5%，終結先前連三天頹勢，收盤報 6,976.44 點，逼近上週創下的歷史紀錄。那斯達克綜合指數同樣表現穩健，上漲130.26點，漲幅0.6%至 23592.11點。

市場對美聯準會（Fed）主席被提名人華許仍持謹慎態度。華許曾發表不支持量化寬鬆（QE）的言論，並呼籲進行「制度性變革」，這讓部分投資人略感失望。此外，由於政府部分停擺，原本應於週五發布的1月份就業報告將無法準時發布。在債市方面，10年期美國公債殖利率攀升至4.276%。

Sevens Report的Tom Essaye說：「華許的提名對市場產生了持續影響，其貨幣政策觀點是後續觀察重點。」

比特幣在週末回測去年4月「解放日」關稅以來的低點後，週一小幅反彈 1.2%。相關個股慘遭血洗，Coinbase 連跌10天創上市以來最長連跌紀錄，股價下跌3.5%；Robinhood重挫9.6%；Strategy（原 MicroStrategy）大跌6.7%，收在一年多來低點。

地緣政治方面，美國總統川普週一宣布，美國和印度已達成貿易協議，印度輸入美國商品關稅稅率將從25%降至18%，而美國將取消因印度採購俄羅斯原油而對其額外徵收25%關稅。

本週將迎來亞馬遜、Alphabet與超微半導體等重量級科技公司財報，迪士尼與 Palantir則於週一率先公布業績。

