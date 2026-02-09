美股反彈大漲 高盛潑冷水：小心演算法拋售風暴





由於投資人對Anthropic PBC推出的新AI自動化工具的擔憂情緒加劇，造成軟體、金融服務、資管類股票大幅下挫，雖然上週五標普500指數上漲近2%，反彈幾乎收復前兩日的跌幅，但高盛集團（Goldman Sachs）交易室表示，本週仍面臨跟隨趨勢演算法基金的賣壓，美股恐延續震盪並放大波動。

根據《彭博社》報導，標普500指數已跌破短線關鍵價位，導致CTA策略賣出股票，高盛說明，未來一週不論市場走勢為何，都將站在賣超立場，若股市再度下跌，可能引發約330億美元的拋售潮、若標普500指數跌破6707點，將進一步引發歐800億美元的系統性拋售；若股市持平，CTA依然將脫手約154億美元的美股；若股市上漲，仍可能觸發約87億美元的賣壓，即使指數出現反彈也容易遭遇資金流出帶來的「向上受阻」。

標普500指數的「最優檔位流動性（top-of-book liquidity）」（最優買賣價位可成交量）已從過去的平均約1370萬美元，急劇下降至約410萬美元。

高盛分析，在資金流壓力之外，市場流動性低和「負 Gamma」（short gamma）部位，也將導致行情持續波動；高盛指出，由於風險無法快速轉移，會導致盤中波動加劇，並推遲整體價格行爲的穩定，股價的波動幅度恐會進一步放大。

