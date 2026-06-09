美股反彈後走低！台指期夜盤暴跌1100點

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▲美股9日開高走低，台指期夜盤也下跌超國1100點。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 美股9日開盤上漲後震盪，標普500指數、那斯達克指數、費城半導體指數都下跌。台指期夜盤也下殺超過1100點。

截至美東時間上午11時23分，道瓊工業指數下跌42.41點或0.08%，暫報50,743.60點；標普500指數下跌38.51點或0.52%，暫報7,367.22點；那斯達克指數下跌281.35點或1.09%，暫報25,648.32點；費城半導體指數下跌313.80點或2.43%，暫報12,592.89點。

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美光下跌3.30%、輝達下跌1.91%、台積電ADR下跌0.90%、AMD下跌3.84%。

西德州原油（WTI）期貨應聲重挫4.18%，跌至每桶87.48美元。布蘭特原油下跌3.39美元或3.60%，至每桶90.86美元。

台股9日上演報復性反彈，指數終場大漲1201點。但台指期夜盤先以44700點、上漲23點開出，盤中一度衝高至45073點，大漲373點，但截至晚間11點29分，下跌1190.00點或2.66%，一路下探到43,487.00點。

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