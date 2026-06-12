美股四大指數全紅！道瓊漲353點、費半揚1.52%
財經中心／林昀萱報導
美國和伊朗傳出最快14日將簽署和平協議，加上太空探索公司Space X上市成本日最大焦點，投資人信心大增，週五（12日）四大指數收盤齊揚。
道瓊工業指數漲353.51點或0.70%，收51,202.26點。
標普500指數上漲37.16點或0.50%，收7,431.46點。
以科技股為主的那斯達克指數漲79.18點或0.31%，收25,888.84點。
費城半導體指數大漲200.03點或1.52%，收13,371.47點。
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