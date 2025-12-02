美股四大指數全面上揚 台積電ADR漲1.56%
[NOWnews今日新聞] 比特幣在週一（1日）重挫跌至85000美元，連帶影響美股收跌。不過在比特幣重返91000美元以及科技股帶動之下，投資人收復前一交易日部分失土，美股週二（2日）收高，四大指數全面上揚，科技與半導體相關表現強勁，台積電ADR收盤漲1.56％。
道瓊工業指數上漲185.13點，漲幅0.39％，收47474.46點；標普500指數上漲16.74點，漲幅0.25％，收6829.37點；那斯達克指數上漲137.75點，漲幅0.59％，收23413.67點；費城半導體指數上漲128.94點，漲幅1.84％，收7,149.47點。
比特幣週二上漲約7%，收復了前一天的部分跌幅。與人工智慧（AI）交易相關的科技公司也支撐了大盤。AI晶片巨頭輝達（Nvidia）上漲了近1%；AI基礎設施公司Credo Technology則因優於預期的財報而飆升10%，並創下歷史新高。
根據CNBC報導，週二股市走勢依然起伏不定。標普500與道瓊工業指數都曾短暫轉跌，那斯達克也一度逼近平盤後才回升。
美股三大指數週一收黑，終結連續五天的漲勢。近期市場的避險情緒升溫，因投資人擔憂通膨持續、評價偏高，以及AI投資回報的不確定性，壓抑了這波多頭行情。
儘管11月份的股市表現好壞參半，但投資者仍在觀察是否會出現推動年底行情的催化劑。
交易員目前對聯準會（Fed）下週政策會議結束後降息抱持樂觀。根據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期聯準會在即將到來的會議中降息的機率約為89%，遠高於11月中旬時的預期。
富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）全球股票策略師Doug Beath表示：「市場似乎已擺脫圍繞聯準會政策和12月10日聯邦公開市場委員會（FOMC）的不確定性，轉而關注第四季度和2026財年優於預期的盈利預測，此外，還著眼於我們目前正在經歷的經濟疲軟期，預計明年晚些時候增長將加速。」他補充說：「從季節性來看，12月份的股票表現也較為有利，尤其是在經歷了疲軟的11月之後。」
