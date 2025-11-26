美股四大指數收紅 台股開盤上漲151點

▲台北股市今（26）日開盤上漲151點、來到27063.17點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 美國股市週二全數走高，不過值得注意的是AI指標股輝達卻逆勢下跌近3%，不過在醫療保健和消費類股走強，帶動美股四大指數全數走高，台北股市今（26）日開盤上漲151點、來到27063.17點，站回27000點關卡。

大盤開高之際，中小型股同步走強，櫃買指數開盤上漲0.43點、來到254.83點。

權值股多數走高，權王台積電開盤上漲15元、來到1430元；鴻海開盤上漲2.5元、來到221.5元；台達電開盤上漲19元、來到929元。

有外媒指出，Google正與Meta洽談一項將於2027年起供應AI晶片的多年度高額協議，即使輝達出面安撫投資人，強調其GPU技術仍比同業領先一個世代，但消息使輝達承壓，昨日下挫2.59%至每股177.82美元。

此外，白宮經濟委員會主任哈塞特預計將選出下一任聯準會主席，交易員迅速提高降息押注，債市聞訊喜漲，10年期美債殖利率一個月來首見跌破4%。

市場氛圍近來受到聯準會官員鴿派談話支撐。紐約聯準銀行總裁威廉斯近日表示，央行仍可能在短期內降息以支撐勞動市場，其他多位官員也釋出相同訊號。

在此背景下，9月零售銷售增速放緩引發市場部分關注。商務部普查局公布，9月零售銷售成長0.2%，低於市場預估的0.4%與8月的0.6%。這份數據原定於10月公布，但因政府停擺43日而延後。

美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲664.18點或1.43%，收47,112.45點，那斯達克指數上漲153.586點或0.67%，收23,025.591點，標普500指數上漲60.76點或0.91%，收6,765.88點，費半指數上漲10.98點或0.16%，收6,714.179點。

科技五大巨頭全面走高。Meta上漲3.78%，蘋果上漲0.38%，Alphabet上漲1.53%，微軟上漲0.63%，亞馬遜上漲1.50%。半導體股多數走高，AMD下跌4.15%，博通上漲1.87%，輝達下跌2.59%，應用材料上漲5.00%，高通下跌1.07%，美光上漲0.27%。

台股ADR多數走高，台積電ADR上漲0.01%，日月光ADR上漲0.14%，聯電ADR下跌2.28%，中華電信ADR上漲0.43%。

